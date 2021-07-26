Советники: TorgPlus_v1.0_MT4

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TorgPlus_v1.0_MT4:

Советник TorgPlus_v1.0_MT4 - моя попытка найти прибыльную стратегию на рынке и тренировка в программировании.

TorgPlus_v1.0_MT4

Автор: DmrDimtriy

 
Мартин,  виден сразу, - из графика, и заканчивается как у всех одинаково, - клюшкой.
[Удален]  
Alexei Ermolaev:
Мартин,  виден сразу, - из графика, и заканчивается как у всех одинаково, - клюшкой.

слышу часто "Мартин" что значит это слово? как работает, или что Вы имеете, под этим словом  "Мартин" ???

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ну и ладно! не хотите отвечать. Я сам нашёл, информацию.

Снимок 

 
Alexei Ermolaev:
Мартин,  виден сразу, - из графика, и заканчивается как у всех одинаково, - клюшкой.
Мартин нужно уметь готовить. Лот по меньше, депо по больше, желательно безлимитный)
 
У меня в тестере почему-то не торгует...
 
Alexsandr San:

слышу часто "Мартин" что значит это слово? как работает, или что Вы имеете, под этим словом  "Мартин" ???

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ну и ладно! не хотите отвечать. Я сам нашёл, информац

Система увеличивает лот и открывает сделку в противоположном направлении. Подобные системы могут торговать в плюс довольно долгие периоды, При должной оптимизации можно добиться что лет 5 будет работать в плюс. Но не исключен в любой момент слив всего депозита.   

 
ANDRON74:
У меня в тестере почему-то не торгует.

Если, что-то не работает проверяйте журнал ошибок. Бывает так, что нет возможности торговать минимальным лотом 0.01. При необходимости нужно писать дополнительно модуль обработки ошибок

 
Хм. А результат то не плох.!!!!! Спасибо.
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