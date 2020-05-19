торговля

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Скажите мне кто-нибудь кроме валюты можно ещё чем-то торговать на ДЕМО-СЧЁТЕ?

 
alex20000:

Скажите мне кто-нибудь кроме валюты можно ещё торговать на ДЕМО-СЧЁТЕ?


Ну-у, как бы потренироваться на демо-счете всегда можно. Вопрос непонятный, сформулируйте точнее.

 
alex20000:

Скажите мне, кто-нибудь кроме валюты, можно ещё торговать на ДЕМО-СЧЁТЕ?

долго пытался расставить запятые, чтобы понять смысл... а почему, собственно, вы не желаете разговаривать с валютой?

вот сижу и думаю теперь, правильно ли я сам расставил запятые?...


а вообще, ответ: Можно.

[Удален]  
alex20000:

Скажите мне кто-нибудь кроме валюты можно ещё торговать на ДЕМО-СЧЁТЕ?

можно - только нужна регистрация на сайте у брокера (не на этом сайте) поищите в интернете (например - напишите, брокер с акциями )

можно Снимок

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