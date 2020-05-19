торговля
alex20000:
Скажите мне кто-нибудь кроме валюты можно ещё торговать на ДЕМО-СЧЁТЕ?
Ну-у, как бы потренироваться на демо-счете всегда можно. Вопрос непонятный, сформулируйте точнее.
alex20000:
Скажите мне, кто-нибудь кроме валюты, можно ещё торговать на ДЕМО-СЧЁТЕ?
долго пытался расставить запятые, чтобы понять смысл... а почему, собственно, вы не желаете разговаривать с валютой?
вот сижу и думаю теперь, правильно ли я сам расставил запятые?...
а вообще, ответ: Можно.
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Скажите мне кто-нибудь кроме валюты можно ещё чем-то торговать на ДЕМО-СЧЁТЕ?