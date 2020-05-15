помогите советом, где можно найти коллегу в MQL-проект? - страница 2
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Волчанского? извините, не знаком, но если он программист MQL, то тут же вопрос про дизайнера или в целом о вебе.
к тому же я не покупаю :) а скромно ищу коллегу, с кем можно для начала пообщаться и определить потянет ли он, интересно ли итд.
если вы из Франции пишите, то за Ваши чуть большие карманные расходы выполнят не плохую работу фрилансеры, которым нужно показать макет на бумаге примерный, фон и картинки.
мне нравятся сайты Германии к примеру, их стиль просто шикарный. Китайский напоминает вещевой рынок, смесь всего, желтый красный, все мигает. Американский - он особенный, там все пытаются для людей это красиво и уютно, но не строго и деликатно и. Японский почти китай.
prostotrader некоторое дни назад стал злым, очень сильно сейчас и 3 недели назад разница в поведении) что-то случилось в мире, напомнило адекватного $ann и после общения здесь на форуме пару дней резкие изменения), напоминает запои.
не запой, а слив, это единственное что может сделать трейдера злым
не запой, а слив, это единственное что может сделать трейдера злым
И не мечтайте!