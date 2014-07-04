Написание Expert Advisor через "о" или через "е"
Здравствуйте! Можно получить официальный комментарий по поводу корректности и допустимости взаимозамены слов Adviser и Advisor в словосочетании Expert Advisor.
Корректно ли писать Expert Adviser или нужно только Expert Advisor и почему?
Google официально заявляет, что это синонимы. ))
В Британии, Ирландии, Австралии и Азии традиционно употребляют adviser, тогда как в США - advisor
Отсюда:
Не совсем.
In general, adviser and advisor are interchangeable. However, adviser is used more generally to mean someone who is giving advice (what they are doing), whereas advisor is more commonly used when it means the primary role (what they are), such as job title, etc.
Поэтому хотелось бы услышать непосредственных авторов сабжа, корректно менять написание на "е" или это искажает смысл понятия.
Думаю, это больше вопрос к лингвистам, чем к разработчикам.
Хотя, на мой взгляд, корректно как то, так и другое понятие. Ведь программа может выступать как в роли советЧика (указывать на необходимость выполнения действий), так и в роли советНика-помощника (непосредственно совершать действия).
- adviser - консультант, который делает советы - эдвайсит, то есть advising.
- advisor - это консультант, который участвует в advisory body, advisory council и т.д. То есть - это более общее значение (и более значимое), а также это может быть название должности.
То есть тут лучше advisor
