Работа терминала под инвест паролем.
Что-то все молчат. Никто не знает, или никому не интересно? Или вообще... вопрос глупый...
есть же продолжительность сессии после которой 100% последует реконнект, у всего она есть и тут тоже должна быть
Что-то все молчат. Никто не знает, или никому не интересно? Или вообще... вопрос глупый...
Вопрос не глупый, точно не знаю, но полагаю, что терминал временами переподключается. Нужно установить два терминала с одним счетом и проверит.
Что-то все молчат. Никто не знает, или никому не интересно? Или вообще... вопрос глупый...
Смена пароля приводит к реконнекту/сбросу всех соединений этого аккаунта.
Смена пароля приводит к реконнекту/сбросу всех соединений этого аккаунта.
Спасибо. Всё понятно.
Смена пароля приводит к реконнекту/сбросу всех соединений этого аккаунта.
Ну, а вообще - есть возможность смены паролей пользователем? Основного и инвестпароля.
Ну, а вообще - есть возможность смены паролей пользователем? Основного и инвестпароля.
Спасибо. Только в пятёрке?
Нет, увидел и в четвёрке.
Не очень понятно, отчего возникла тема.
Спасибо. Только в пятёрке?
Нет, увидел и в четвёрке.
Не очень понятно, отчего возникла тема.
А первое сообщение читали?
Возможны и другие причины.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Проверяет-ли терминал изменение инвест пароля?
Например:
Хочу давать на выходные инвест пароль.
Почему только на выходные?
Для того, чтобы не копировались сделки в рабочие дни.
А если войти под инвест паролем в субботу и не закрывать терминал, то в понедельник можно будет копировать сделки. Я так понимаю.
О создании личного сигнала знаю. О других сервисах мониторинга тоже знаю. Интересует именно такой вариант, просмотр истории под инвест паролем.