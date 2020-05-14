Работа терминала под инвест паролем.

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Проверяет-ли терминал изменение инвест пароля?

Например:

Хочу давать на выходные инвест пароль.

Почему только на выходные?

Для того, чтобы не копировались сделки в рабочие дни.

А если войти под инвест паролем в субботу и не закрывать терминал, то в понедельник можно будет копировать сделки. Я так понимаю.

О создании личного сигнала знаю. О других сервисах мониторинга тоже знаю. Интересует именно такой вариант, просмотр истории под инвест паролем.

 
Что-то все молчат. Никто не знает, или никому не интересно? Или вообще... вопрос глупый...
 
Alexey Viktorov:
Что-то все молчат. Никто не знает, или никому не интересно? Или вообще... вопрос глупый...

есть же продолжительность сессии после которой 100% последует реконнект, у всего она есть и тут тоже должна быть

 
Alexey Viktorov:
Что-то все молчат. Никто не знает, или никому не интересно? Или вообще... вопрос глупый...

Вопрос не глупый, точно не знаю, но полагаю, что терминал временами переподключается. Нужно установить два терминала с одним счетом и проверит.

 
Alexey Viktorov:
Что-то все молчат. Никто не знает, или никому не интересно? Или вообще... вопрос глупый...

Смена пароля приводит к реконнекту/сбросу всех соединений этого аккаунта.

 
Renat Fatkhullin:

Смена пароля приводит к реконнекту/сбросу всех соединений этого аккаунта.

Спасибо. Всё понятно.

 
Renat Fatkhullin:

Смена пароля приводит к реконнекту/сбросу всех соединений этого аккаунта.

Ну, а вообще - есть возможность смены паролей пользователем? Основного и инвестпароля. 

 
Алексей Тарабанов:

Ну, а вообще - есть возможность смены паролей пользователем? Основного и инвестпароля. 

.
 

Спасибо. Только в пятёрке? 

Нет, увидел и в четвёрке. 

Не очень понятно, отчего возникла тема. 

 
Алексей Тарабанов:

Спасибо. Только в пятёрке? 

Нет, увидел и в четвёрке. 

Не очень понятно, отчего возникла тема. 

А первое сообщение читали?

Возможны и другие причины.

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