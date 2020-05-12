Получить данные об input переменных в формате *.set файла внутри советника.
Самый простой способ. Это "символьная ссылка/ярлык" на директорию Presets в Files и можете файлы парсить как хотите.
Konstantin Nikitin:
Самый простой способ. Это "символьная ссылка/ярлык" на директорию Presets в Files и можете файлы парсить как хотите.
Да но это при условии что я их сохранял, но мой сценарий подразумевает что функция будет работать не зависимо от того сохранял я настройки в файл, или нет.
Так в чем проблема создать нужный вам файл. А в эксперте используйте переменные которые можно править.
input string MyString = "бла-бла-бла"; input int MyInt = 123; input double MyDouble = 0.0123; //--- string my_string; int my_int; double my_double; //--- void OnInit(void) { my_string = MyString; my_int = MyInt; my_double = MyDouble; } //------------------------------------------------ class MyClass { private: string m_my_string; int m_my_int; double m_my_double; public: MyClass (void); }; MyClass::MyClass(void) : m_my_string ( MyString ), m_my_int ( MyInt ), m_my_double ( MyInt ) { } //------------------------------------------------
И пишите нужные вам настройки в изменяемый ваш .set файл по ходу.
Вот.
Expert
- www.mql5.com
Все остальные файлы на данной странице описания библиотеки являются ее примерами/сценариями применения и не нужны для работы самой библиотеки. Возможности Примеры К описанию прикреплены примеры/сценарии ее использования. ExpertsRemove.mq5 ExpertsReopen.mq5 ChartsClose.mq5 ExpertLoader_Example.mq5 ExpertsChange_Example.mq5 Это...
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Возможно ли получить внутри работающего советника данные в виде строки в таком формате так как если бы я прочитал *.set файл?
Понятно что я могу собрать все input, и из них руками собрать такой файл но возможно есть способ получить такую строку сразу через mql5 API?