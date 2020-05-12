Получить данные об input переменных в формате *.set файла внутри советника.

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Возможно ли получить внутри работающего советника данные в виде строки в таком формате так как если бы я прочитал *.set файл?

Понятно что я могу собрать все input, и из них руками собрать такой файл но возможно есть способ получить такую строку сразу через mql5 API?

 

Самый простой способ. Это "символьная ссылка/ярлык" на директорию Presets в Files и можете файлы парсить как хотите.

 
Konstantin Nikitin:

Самый простой способ. Это "символьная ссылка/ярлык" на директорию Presets в Files и можете файлы парсить как хотите.

Да но это при условии что я их сохранял, но мой сценарий подразумевает что функция будет работать не зависимо от того сохранял я настройки в файл, или нет. 

 

Так в чем проблема создать нужный вам файл. А в эксперте используйте переменные которые можно править.

input string   MyString  = "бла-бла-бла";
input int      MyInt     = 123;
input double   MyDouble  = 0.0123;

//---
string   my_string;
int      my_int;
double   my_double;

//---
void OnInit(void)
{
     my_string    = MyString;
     my_int       = MyInt;
     my_double    = MyDouble;
}

//------------------------------------------------
class MyClass
{
private:
     string   m_my_string;
     int      m_my_int;
     double   m_my_double;
public:
     MyClass  (void);
};

MyClass::MyClass(void) :
     m_my_string    ( MyString ),
     m_my_int       ( MyInt ),
     m_my_double    ( MyInt )
{
}
//------------------------------------------------

И пишите нужные вам настройки в изменяемый ваш .set файл по ходу.

 

Вот.

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