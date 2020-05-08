Новая версия платформы MQL5 build 2408 от 08.05.2020 перестали компилироваться файлы - страница 2
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Такая-же дрянь, даже на _Symbol орет. Поменял на Symbol(). Успокоился.
Покажите реальный код, пожалуйста.
Но обновитесь на билд 2410 как минимум. В 2408 неприятный баг пропустили :(
Покажите реальный код, пожалуйста.
Но обновитесь на билд 2410 как минимум.
Не люблю я бетки. А обновился до этой версии только ради интереса посмотреть что за глюки.
Не люблю я бетки. А обновился до этой версии только ради интереса посмотреть что за глюки.
Бетки и нужны, чтобы выявлять ошибки....
Бетки и нужны, чтобы выявлять ошибки....
Так это вроде релиз, а такие глюки.
Так это вроде релиз, а такие глюки.
Нет, не релиз
Так это вроде релиз, а такие глюки.
Извините за неудобства, пожалуйста.
На сервере MetaQuotes-Demo мы обкатываем десятки бета-версий перед выпуском релиза.
Прошлый релиз 2360 был 6 марта: https://www.metatrader5.com/ru/releasenotes/terminal/2128
Нет, не релиз
Я обновлялся на релиз. Залетела версия
Сейчас обновился на бетку 2410. Глюки пропали
Я обновлялся на релиз. Залетела версия
Сейчас обновился на бетку 2410. Глюки пропали
Вот и отлично.
Я обновлялся на релиз. Залетела версия
Сейчас обновился на бетку 2410. Глюки пропали
Скорее всего вы обновлялись с MetaQuotes-Demo, а не через "Справка -> Проверить обновление десктопа -> Последняя релизная версия". MetaQuotes-Demo всегда работает с бета-версиями.
На релизе все еще лежит мартовский билд.
Скорее всего вы обновлялись с MetaQuotes-Demo, а не через "Справка -> Проверить обновление десктопа -> Последняя релизная версия". MetaQuotes-Demo всегда работает с бета-версиями.
На релизе все еще лежит мартовский билд.
Тогда это тоже можно назвать глюком, да я обновлялся
По логике должна залетать релизная версия. А у вас вон оно как.
Непорядок однако