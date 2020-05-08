Новая версия платформы MQL5 build 2408 от 08.05.2020 перестали компилироваться файлы - страница 2

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Konstantin Nikitin:

Такая-же дрянь, даже на _Symbol орет. Поменял на Symbol(). Успокоился.

Покажите реальный код, пожалуйста.

Но обновитесь на билд 2410 как минимум. В 2408 неприятный баг пропустили :(

 
MetaQuotes:

Покажите реальный код, пожалуйста.

Но обновитесь на билд 2410 как минимум.

Не люблю я бетки. А обновился до этой версии только ради интереса посмотреть что за глюки.


 
Konstantin Nikitin:

Не люблю я бетки. А обновился до этой версии только ради интереса посмотреть что за глюки.


Бетки и нужны, чтобы выявлять ошибки....

 
prostotrader:

Бетки и нужны, чтобы выявлять ошибки....

Так это вроде релиз, а такие глюки.

 
Konstantin Nikitin:

Так это вроде релиз, а такие глюки.

Нет, не релиз

 
Konstantin Nikitin:

Так это вроде релиз, а такие глюки.

Извините за неудобства, пожалуйста.

На сервере MetaQuotes-Demo мы обкатываем десятки бета-версий перед выпуском релиза.

Прошлый релиз 2360 был 6 марта: https://www.metatrader5.com/ru/releasenotes/terminal/2128

MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite
MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite
  • 2020.03.06
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.metatrader5.com
MQL5: Ошибки работы с базами данных SQLite теперь можно анализировать стандартными средствами MQL5. Для этого в язык добавлены следующие коды ошибок: ERR_DATABASE_ERROR — общая ошибка.ERR_DATABASE_INTERNAL — ошибка внутренней логики SQLite.ERR_DATABASE_PERM — отказано в доступе.ERR_DATABASE_BUSY — файл базы данных...
 
prostotrader:

Нет, не релиз

Я обновлялся на релиз. Залетела версия

Сейчас обновился на бетку 2410. Глюки пропали

 
Konstantin Nikitin:

Я обновлялся на релиз. Залетела версия

Сейчас обновился на бетку 2410. Глюки пропали

Вот и отлично.

 
Konstantin Nikitin:

Я обновлялся на релиз. Залетела версия

Сейчас обновился на бетку 2410. Глюки пропали

Скорее всего вы обновлялись с MetaQuotes-Demo, а не через "Справка -> Проверить обновление десктопа -> Последняя релизная версия". MetaQuotes-Demo всегда работает с бета-версиями.

На релизе все еще лежит мартовский билд.

 
MetaQuotes:

Скорее всего вы обновлялись с MetaQuotes-Demo, а не через "Справка -> Проверить обновление десктопа -> Последняя релизная версия". MetaQuotes-Demo всегда работает с бета-версиями.

На релизе все еще лежит мартовский билд.

Тогда это тоже можно назвать глюком, да я обновлялся

По логике должна залетать релизная версия. А у вас вон оно как.
Непорядок однако

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