Жизнь вверх ногами

  • 40% (6)
  • 7% (1)
  • 27% (4)
  • 27% (4)
Всего проголосовало: 15
 

Суть в сортировке сообщений в двух вкладках "Эксперты" и "Журнал":


Может пора сделать так же как в редакторе с всегда установленной галкой "Автопрокрутка"


 
Журнал - без разницы. Сообщения об ошибках нужно сверху.
  • www.mql5.com
Integer:
Сообщения об ошибках нужно сверху.
Аргументировать сможете?
 
Уже не могу, не дорубал включить автопрокрутку. С автопрокруткой нет необходимости. 

 

 

 

 

 
Просто тяжеловато анализировать принты... А открывать для этого лог - слишком много телодвижений...
