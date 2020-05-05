МТ5- и фриз компьютера
вот у меня тоже такие упопомрачительные фризы были
вроде бы это связано с работой ЖД
но на самом деле причина возможно в том что советник сыплет ошибки или генерит слишком много сделок
когда поправил - фризы исчезли
но в начале оптимизации всё же небольшое замедление осталось
замечал ssd M.2 диск может подвешивать систему при большой загрузке - копирование идет, а система не отвечает секунд 5, это в самой windows 10
а в MT надо смотреть уровень загрузки диска и памяти, данные поднимаются с диска, RAM не хватает и он еще и в виртуалку пишет (возможно и опять в M.2 ssd глюк), вероятно на максимальном приоритете, в любом случае это в самом тяжелом режиме загрузки данных в тестер
Я оптимизировал Мультивалютник по 30 валютным парам за один год, так у меня почти весь диск D (там терминал стоял) - 500 гигов забило данными
А система загружается под завязку. Так работают только 10 ядер.
Я оптимизировал Мультивалютник по 30 валютным парам за один год, так у меня почти весь диск D (там терминал стоял) - 500 гигов забило данными
А система загружается под завязку. Так работают только 10 ядер.
Попробуйте ещё данные стакана в тестере использовать 😁 .
в старых темах было что-то про цены из стакана в мультивалютник, не получалось там
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Здравствуйте ,
Такая произошла делема, есть советник тестируем (оптимизация) на одном пк, потом допустим копируем данные ini set , для одиночного тестирования на другом пк . Так вот компьютер уходит в глубокий фриз, и естественно диск заполняется по 30-40 гигов.Тем самый простое одиночное тестрирование может продолжатся по 15-20 минут.
ставлю все тики с 2016 по 2020 год.