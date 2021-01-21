как убрать ненужный инструмент из обзора рынка в MT5?
Подскажите пожалуйста, как убрать ненужный инструмент из обзора рынка в МТ5?
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Кнопка Скрыть Delete серая и не может быть нажата ... Инструмент не удаляется
Буду благодарен за ответ
- www.mql5.com
Вероятно есть открытый график этого инструмента. Закройте график и удалите из обзора.
Спасибо! теперь и я, буду знать - а то я, пока доберусь - пол жизни проходит
Если есть открытые позиции то то-же убрать не удастся.
Нет не открытых позиций, не графика, просто убрать не получается и все.
Вероятно есть открытый график этого инструмента. Закройте график и удалите из обзора.
нет открытого графика
в окошке Символы ( Symbols ) двойным щелчком по символу
попробовал, так не выходит.
Если есть открытые позиции то то-же убрать не удастся.
Спасибо всем за подсказки, вот какой момент открыл - Если есть графики которые скажем открыты и находятся ниже того символа который вы хотите удалить, то удалить символ не получиться, даже если по этому инструменту нет открытого графика или открытых позиций.
Выход - нужно закрыть все графики в терминале, тогда можно будет удалить символы из обзора рынка.
Поэтому спасибо за ваши ответы, хоть не совсем точные но помогли прийти к нужному результату.
Спасибо всем за подсказки, вот какой момент открыл - Если есть графики которые скажем открыты и находятся ниже того символа который вы хотите удалить, то удалить символ не получиться, даже если по этому инструменту нет открытого графика или открытых позиций.
Выход - нужно закрыть все графики в терминале, тогда можно будет удалить символы из обзора рынка.
Поэтому спасибо за ваши ответы, хоть не совсем точные но помогли прийти к нужному результату.
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Подскажите пожалуйста, как убрать ненужный инструмент из обзора рынка в МТ5?
***
Кнопка Скрыть Delete серая и не может быть нажата ... Инструмент не удаляется
Буду благодарен за ответ