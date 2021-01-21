как убрать ненужный инструмент из обзора рынка в MT5?

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Подскажите пожалуйста, как убрать ненужный инструмент из обзора рынка в МТ5?

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Кнопка Скрыть  Delete серая и не может быть нажата ... Инструмент не удаляется

Буду благодарен за ответ


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в окошке Символы ( Symbols ) двойным щелчком по символу

Снимок.PNG

 
Garold Branin:

Подскажите пожалуйста, как убрать ненужный инструмент из обзора рынка в МТ5?

***

Кнопка Скрыть  Delete серая и не может быть нажата ... Инструмент не удаляется

Буду благодарен за ответ


Вероятно есть открытый график этого инструмента. Закройте график и удалите из обзора.
Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartClose
Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartClose
  • www.mql5.com
Операции с графиками / ChartClose - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
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Alexey Viktorov:
Вероятно есть открытый график этого инструмента. Закройте график и удалите из обзора.

Спасибо! теперь и я, буду знать - а то я, пока доберусь - пол жизни проходит 

 
Если есть открытые позиции то то-же убрать не удастся.
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Konstantin Nikitin:
Если есть открытые позиции то то-же убрать не удастся.

Нет не открытых позиций, не графика, просто убрать не получается и все. 

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Alexey Viktorov:
Вероятно есть открытый график этого инструмента. Закройте график и удалите из обзора.

нет открытого графика

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Alexsandr San:

в окошке Символы ( Symbols ) двойным щелчком по символу


попробовал, так не выходит. 

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Konstantin Nikitin:
Если есть открытые позиции то то-же убрать не удастся.

Спасибо всем за подсказки, вот какой момент открыл - Если есть графики которые скажем открыты и находятся ниже того символа который вы хотите удалить, то удалить символ не получиться, даже если по этому инструменту нет открытого графика  или открытых позиций. 

Выход - нужно закрыть все графики в терминале, тогда можно будет удалить символы из обзора рынка. 

Поэтому спасибо за ваши ответы, хоть не совсем точные но помогли прийти к нужному результату. 

 
Garold Branin:

Спасибо всем за подсказки, вот какой момент открыл - Если есть графики которые скажем открыты и находятся ниже того символа который вы хотите удалить, то удалить символ не получиться, даже если по этому инструменту нет открытого графика  или открытых позиций. 

Выход - нужно закрыть все графики в терминале, тогда можно будет удалить символы из обзора рынка. 

Поэтому спасибо за ваши ответы, хоть не совсем точные но помогли прийти к нужному результату. 

В обзоре рынка символы можно переставлять перетаскиванием
 
Правой клавишей мышки нажмите на график, который нужно убрать. Откроется окно. В самом низу будет строка "Закрыть". щелкаете левой клавишей мышки по нему и окно удаляется.
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