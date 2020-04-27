Как глянуть статистику своего счета

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Не регистрируясь как продавец сигнала просто глянуть как я торговал или покать кому то , это возможно? 
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Ahnenerb:
Не регистрируясь как продавец сигнала просто глянуть как я торговал или покать кому то , это возможно? 

я не продавец - но сигнал, открыл для себя. так что, возможно!  

 
Alexsandr San:

я не продавец - но сигнал, открыл для себя. так что, возможно!  Мне нужно саою статистику глянуть в подробностях как рос счет и т д .   Искал искал на сайте так и не нашел

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Ahnenerb:

Вам нужно из терминала, Вашего создать сигнал  

В Сообществе зарегистрируйтесь в терминале 

Снимок1

а после создайте сигнал 

Снимок

 
Alexsandr San:

Вам нужно из терминала, Вашего создать сигнал  

Немогу терминал мобильный
 
Alexsandr San:

Вам нужно из терминала, Вашего создать сигнал  

А подругому никак?
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Ahnenerb:
А подругому никак?

а вот этого, я не знаю 

 
Ahnenerb:
Не регистрируясь как продавец сигнала просто глянуть как я торговал или покать кому то , это возможно? 

Вкладка "История счета" окна "Терминал". ПКМ - "Вся история". ПКМ - "Сохранить как отчет" или ПКМ - "Сохранить детализированный отчет".

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