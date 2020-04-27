Как глянуть статистику своего счета
Не регистрируясь как продавец сигнала просто глянуть как я торговал или покать кому то , это возможно?
Ahnenerb:
Не регистрируясь как продавец сигнала просто глянуть как я торговал или покать кому то , это возможно?
Не регистрируясь как продавец сигнала просто глянуть как я торговал или покать кому то , это возможно?
я не продавец - но сигнал, открыл для себя. так что, возможно!
Alexsandr San:
я не продавец - но сигнал, открыл для себя. так что, возможно! Мне нужно саою статистику глянуть в подробностях как рос счет и т д . Искал искал на сайте так и не нашел
Ahnenerb:
Вам нужно из терминала, Вашего создать сигнал
В Сообществе зарегистрируйтесь в терминале
а после создайте сигнал
Alexsandr San:Немогу терминал мобильный
Вам нужно из терминала, Вашего создать сигнал
Alexsandr San:А подругому никак?
Вам нужно из терминала, Вашего создать сигнал
Ahnenerb:
А подругому никак?
А подругому никак?
а вот этого, я не знаю
Ahnenerb:
Не регистрируясь как продавец сигнала просто глянуть как я торговал или покать кому то , это возможно?
Не регистрируясь как продавец сигнала просто глянуть как я торговал или покать кому то , это возможно?
Вкладка "История счета" окна "Терминал". ПКМ - "Вся история". ПКМ - "Сохранить как отчет" или ПКМ - "Сохранить детализированный отчет".
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