Бары экстремумов ZigZag - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
пояснить некоторые моменты будет не лишним
Ладно, пошутили и хватит.
Что не правильно может быть?
Одна версия считает правильно только верх, другая версия только низ.
Нашёл причину не верных расчётов
Дело в том что я сравнивал экстремумы по барам хай лоу чтобы определиться где ближайший пик (верх-низ)
но есть такие моменты где отрезок экстремумов маленький и получается что 2>1 вместо 1>2
В итоге я сравнил цены экстремумов а не по барам (хай-лоу) и вопрос с правильным расчётом решился
Ладно, пошутили и хватит.
Что не правильно может быть?
Одна версия считает правильно только верх, другая версия только низ.
Считают они может быть и правильно, но привязка выводимых значений к графику выполнена через ... даже в этом случае!
Считают они может быть и правильно, но привязка выводимых значений к графику выполнена через ... даже в этом случае!
Всё в порядке и считает и рисует))
Спасибо за уделённое время.
Так и знал что взрыв мозга таится в какой-то мелочи!!
Ну главное что пришёл к нужному исходу))
Всё в порядке и считает и рисует))
Спасибо за уделённое время.
Так и знал что взрыв мозга таится в какой-то мелочи!!
Ну главное что пришёл к нужному исходу))
Вот и ладушкиНо место вывода данных на график желательно изменить - использовать не конец, а НАЧАЛО текущего тренда!
Вот и ладушкиНо место вывода данных на график желательно изменить - использовать не конец, а НАЧАЛО текущего тренда!
а если по подробнее?
Что именно? Может по скайпу пояснить? Во всем этом есть интересные моменты...
Что именно? Может по скайпу пояснить? Во всем этом есть интересные моменты...
у мну нет скайпа
Верится с трудом, ну да ладно, забыли (за ненадобностью).
Верится с трудом, ну да ладно, забыли (за ненадобностью).