Бары экстремумов ZigZag - страница 2
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else убрать для начала, я же выделил.
Без else вообще хауз.
Причина в этой части.
Если так, то нижние правильно считает а верхние в ужасе
Такая картинка устроит?
Такая картинка устроит?
Нормально почти))
Нормально почти))
Это полезная штучка - таким образом обозначается "ложный разворот" и последовавшее за ним продолжение текущего тренда.
Это полезная штучка - таким образом обозначается "ложный разворот".
Дааа лааадно, ржу не могу)))))
Хочу себе такой же!!
Куда деньги отправить?? ;)
С этим же умыслом выставлялась только картинка без кода?
Дааа лааадно)))))
Хочу себе такой же, куда деньги отправить?? ;)
Пока нет необходимости. Скайп или какая-нибудь почта есть?
Скайп или какая-нибудь почта есть?
Бить будете??)))
Бить будете??)))
Зачем? Рукоприкладством уже давно не занимаюсь, а пояснить некоторые моменты будет не лишним.