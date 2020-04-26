Бары экстремумов ZigZag - страница 2

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Я спать. 
 
else убрать для начала, я же выделил. 
 
Алексей Тарабанов:
else убрать для начала, я же выделил. 

Без else вообще хауз.

Причина в этой части.
Если так, то нижние правильно считает а верхние в ужасе

   if(High[j+NumBar(j,1)]>Low[j+NumBar(j,2)]){
      Pik1=High[up+NumBar(up,1)]; 
      Pik2=Low[up+NumBar(up,2)];
      Up=true;
      Dn=false;
      up++;
      } else {
   if(Low[j+NumBar(j,1)]<High[j+NumBar(j,2)]){
      Pik1=Low[dn+NumBar(dn,1)]; 
      Pik2=High[dn+NumBar(dn,2)];
      Dn=true;
      Up=false;
      dn++;}}


 

Такая картинка устроит?

 
aleger:

Такая картинка устроит?

Нормально почти))


 
forex2030:

Нормально почти))


Это полезная штучка - таким образом обозначается "ложный разворот" и последовавшее за ним продолжение текущего тренда.

 
aleger:

Это полезная штучка - таким образом обозначается "ложный разворот".

Дааа лааадно, ржу не могу)))))
Хочу себе такой же!!

Куда деньги отправить?? ;)
С этим же умыслом выставлялась только картинка без кода?

 
forex2030:

Дааа лааадно)))))
Хочу себе такой же, куда деньги отправить?? ;)

Пока нет необходимости. Скайп или какая-нибудь почта есть?

 
aleger:

Скайп или какая-нибудь почта есть?

Бить будете??)))

 
forex2030:

Бить будете??)))

Зачем? Рукоприкладством уже давно не занимаюсь, а пояснить некоторые моменты будет не лишним.

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