голосовой индикатор
https://www.mql5.com/ru/code/294
https://www.mql5.com/ru/code/10321
Вроде еще что то такое было на форуме
День добрый!
Каким образом можно было бы реализовать голосовой индикатор?
Цель - озвучивание текущей цены инструмента в срабатывании определенных условий. Работа под Window7,10
В идеале хорошо бы воспользоваться web сервисом.
Это реализуемо в MQL5?
Когда-то (лет 15 тому назад) я делал нечто подобное. Если действительно интересно - могу поворошить свои "архивы".
Когда-то (лет 15 тому назад) я делал нечто подобное. Если действительно интересно - могу поворошить свои "архивы".
15 лет назад mql5 не было.
Думаю (Наверно) многое поменялось....
15 лет назад mql5 не было.
Думаю (Наверно) многое поменялось....
Нет - всё работает - и "звукоряд" и "контроль уровней".
посмотрел как это работает
только числа другие выдал - я ввёл 1.41723
Ну правильно. Было сделано только для двух знаков после запятой. Хотите больше, делайте как вам надо.... код ведь открытый.
Вообще история этого кода началась очень давно. Первая его версия была написана на VBA для возможности в таблице Excel вписывать сумму
денег прописью с помощью этой функции. Именно поэтому больше двух знаков после запятой не интересует.
Когда-то (лет 15 тому назад) я делал нечто подобное. Если действительно интересно - могу поворошить свои "архивы".
Интересно! :)
https://www.mql5.com/ru/code/294
https://www.mql5.com/ru/code/10321
Вроде еще что то такое было на форуме
Спасибо!! Этот https://www.mql5.com/ru/code/294 вариант оказался неплохим. Путанно немного, пришлось выкинуть лишнее и заработало! На всякий случай оставляю тут пример https://www.mql5.com/ru/code/28926/233019#
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День добрый!
Каким образом можно было бы реализовать голосовой индикатор?
Цель - озвучивание текущей цены инструмента в срабатывании определенных условий. Работа под Window7,10
В идеале хорошо бы воспользоваться web сервисом.
Это реализуемо в MQL5?