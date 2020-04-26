голосовой индикатор

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[Удален]  

День добрый!

Каким образом можно было бы реализовать голосовой индикатор? 

Цель - озвучивание текущей цены инструмента в срабатывании определенных условий. Работа под Window7,10

В идеале хорошо бы воспользоваться web сервисом. 

Это реализуемо в MQL5?

 

https://www.mql5.com/ru/code/294

https://www.mql5.com/ru/code/10321

Вроде еще что то такое было на форуме

 
nkaretnikov:

День добрый!

Каким образом можно было бы реализовать голосовой индикатор? 

Цель - озвучивание текущей цены инструмента в срабатывании определенных условий. Работа под Window7,10

В идеале хорошо бы воспользоваться web сервисом. 

Это реализуемо в MQL5?

Когда-то (лет 15 тому назад) я делал нечто подобное. Если действительно интересно - могу поворошить свои "архивы".

 
aleger:

Когда-то (лет 15 тому назад) я делал нечто подобное. Если действительно интересно - могу поворошить свои "архивы".

15 лет назад mql5 не было.

Думаю (Наверно) многое поменялось....

 
Посмотрите этот код. Если заменить текстовые массивы на массивы имён файлов с произношением чисел, то должно получиться.
DoubleToText
DoubleToText
  • www.mql5.com
Переводит число в текст.
 
Vladislav Andruschenko:

15 лет назад mql5 не было.

Думаю (Наверно) многое поменялось....

Нет - всё работает - и "звукоряд" и "контроль уровней".

[Удален]  
Alexey Viktorov:
Посмотрите этот код. Если заменить текстовые массивы на массивы имён файлов с произношением чисел, то должно получиться.

посмотрел как это работает 

Снимок3только числа другие выдал - я ввёл 1.41723

 
Alexsandr San:

посмотрел как это работает 

только числа другие выдал - я ввёл 1.41723

Ну правильно. Было сделано только для двух знаков после запятой. Хотите больше, делайте как вам надо.... код ведь открытый.

Вообще история этого кода началась очень давно. Первая его версия была написана на VBA для возможности в таблице Excel  вписывать сумму денег прописью с помощью этой функции. Именно поэтому больше двух знаков после запятой не интересует.

[Удален]  
aleger:

Когда-то (лет 15 тому назад) я делал нечто подобное. Если действительно интересно - могу поворошить свои "архивы".

Интересно! :) 

[Удален]  
Rorschach:

https://www.mql5.com/ru/code/294

https://www.mql5.com/ru/code/10321

Вроде еще что то такое было на форуме

Спасибо!! Этот https://www.mql5.com/ru/code/294 вариант оказался неплохим. Путанно немного, пришлось выкинуть лишнее и заработало! На всякий случай оставляю тут пример https://www.mql5.com/ru/code/28926/233019#

cIntSpeech
cIntSpeech
  • www.mql5.com
Простая говорилка.
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