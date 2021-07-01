Как приостановить и запустить тестер стратегий с помощью кнопки на терминале MQL4?

Новый комментарий
 

У меня есть запрос. Я хочу видеть логи, пока советник работает.

Я бегу очень быстро, так как хочу быстро увидеть результаты. Но когда тестер стратегий работает быстро, он не позволяет мне увидеть результаты журнала в виде печатных заявлений. Я должен приостановить тестер стратегий, а затем посмотреть.

Но поскольку в EA всегда есть операторы печати для проверки различных операторов, я теряю журнал.

Я думал об использовании файла, но через некоторое время он замедляется. как файл начинает становиться все больше и больше.

Итак, я хочу узнать, как я могу сделать паузу и играть в тестер стратегий, не касаясь кнопки паузы тестера стратегий.

Если есть способ, которым я помещаю свою собственную кнопку в Терминал, делаю паузу и играю с ее использованием, пожалуйста, дайте мне знать.

 

https://www.mql5.com/ru/code/12436

https://www.mql5.com/ru/code/9151

 
А чем вам не нравится кнопка Pause\Break которая приостанавливает и запускает продолжение тестирования.
 
Igor Zakharov :

https://www.mql5.com/en/code/12436

https://www.mql5.com/en/code/9151

Эти коды не работают в тестере стратегий. Я попробовал это.

 
Alexey Viktorov :
А чем вам не нравится кнопка Pause\Break которая приостанавливает и запускает продолжение тестирования.

Нет проблем с паузой тестера. Но это просто не работает в моем случае. Я хочу видеть журналы в реальном времени, когда они происходят.

Но это невозможно с доступной кнопкой паузы. Следовательно, я хочу какую-нибудь кнопку на терминале. Похоже на то, что есть у MT5. Но я знаю, что это не MT4. Поэтому я хочу знать, что является наилучшим возможным решением.

 
jaffer wilson:

Нет проблем с паузой тестера. Но это просто не работает в моем случае. Я хочу видеть журналы в реальном времени, когда они происходят.

Но это невозможно с доступной кнопкой паузы. Следовательно, я хочу какую-нибудь кнопку на терминале. Похоже на то, что есть у MT5. Но я знаю, что это не MT4. Поэтому я хочу знать, что является наилучшим возможным решением.

Я говорил о кнопке на клавиатуре, а не о кнопке тестера. Кнопка на клавиатуре приостанавливает и запускает продолжение тестирования не зависимо от того, какое окно в данный момент активно.

 
Alexey Viktorov:

Я говорил о кнопке на клавиатуре, а не о кнопке тестера. Кнопка на клавиатуре приостанавливает и запускает продолжение тестирования не зависимо от того, какое окно в данный момент активно.

Гламурненькая клавушка...

 
Alexey Viktorov :

Я говорил о кнопке на клавиатуре, а не о кнопке тестера. Кнопка на клавиатуре приостанавливает и запускает продолжение тестирования не зависимо от того, какое окно в данный момент активно.

Извините, но моя клавиатура не имеет этой кнопки. Я думал об этом, но на клавиатуре его нет.

 
jaffer wilson:

Извините, но моя клавиатура не имеет этой кнопки. Я думал об этом, но на клавиатуре его нет.

Можете дать ссылку на производителя и модель вашей клавиатуры?
 

Не сильно понимаю суть вопроса. Но возможно вам чем-то поможет возможность нажимать отсутствующую на клавиатуре кнопку программно. Взгляните сюда.

Брейкпойнты в тестере – это возможно!
Брейкпойнты в тестере – это возможно!
  • www.mql5.com
Если мне чего-то и не хватает в MQL4, то это наличия нормального отладчика (debugger) советников. Все мы люди, поэтому часто делаем ошибки. При обычном программировании мы расставляем точки останова (брейкпойнты), запускаем программу, и когда выполнение достигнет какой-нибудь из этих точек, то выполнение останавливается. При этом мы можем...
 
Alexey Viktorov :
Можете дать ссылку на производителя и модель вашей клавиатуры?

Понял .. Я использовал виртуальную клавиатуру. Это работает. Спасибо за помощь.

12
Новый комментарий