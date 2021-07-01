Как приостановить и запустить тестер стратегий с помощью кнопки на терминале MQL4?
https://www.mql5.com/ru/code/12436
https://www.mql5.com/ru/code/9151
https://www.mql5.com/en/code/12436
https://www.mql5.com/en/code/9151
Эти коды не работают в тестере стратегий. Я попробовал это.
А чем вам не нравится кнопка Pause\Break которая приостанавливает и запускает продолжение тестирования.
Нет проблем с паузой тестера. Но это просто не работает в моем случае. Я хочу видеть журналы в реальном времени, когда они происходят.
Но это невозможно с доступной кнопкой паузы. Следовательно, я хочу какую-нибудь кнопку на терминале. Похоже на то, что есть у MT5. Но я знаю, что это не MT4. Поэтому я хочу знать, что является наилучшим возможным решением.
Нет проблем с паузой тестера. Но это просто не работает в моем случае. Я хочу видеть журналы в реальном времени, когда они происходят.
Но это невозможно с доступной кнопкой паузы. Следовательно, я хочу какую-нибудь кнопку на терминале. Похоже на то, что есть у MT5. Но я знаю, что это не MT4. Поэтому я хочу знать, что является наилучшим возможным решением.
Я говорил о кнопке на клавиатуре, а не о кнопке тестера. Кнопка на клавиатуре приостанавливает и запускает продолжение тестирования не
зависимо от того, какое окно в данный момент активно.
Я говорил о кнопке на клавиатуре, а не о кнопке тестера. Кнопка на клавиатуре приостанавливает и запускает продолжение тестирования
не зависимо от того, какое окно в данный момент активно.
Гламурненькая клавушка...
Я говорил о кнопке на клавиатуре, а не о кнопке тестера. Кнопка на клавиатуре приостанавливает и запускает продолжение тестирования
не зависимо от того, какое окно в данный момент активно.
Извините, но моя клавиатура не имеет этой кнопки. Я думал об этом, но на клавиатуре его нет.
Извините, но моя клавиатура не имеет этой кнопки. Я думал об этом, но на клавиатуре его нет.
Не сильно понимаю суть вопроса. Но возможно вам чем-то поможет возможность нажимать отсутствующую на клавиатуре кнопку программно. Взгляните сюда.
- www.mql5.com
Можете дать ссылку на производителя и модель вашей клавиатуры?
Понял .. Я использовал виртуальную клавиатуру. Это работает. Спасибо за помощь.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
У меня есть запрос. Я хочу видеть логи, пока советник работает.
Я бегу очень быстро, так как хочу быстро увидеть результаты. Но когда тестер стратегий работает быстро, он не позволяет мне увидеть результаты журнала в виде печатных заявлений. Я должен приостановить тестер стратегий, а затем посмотреть.
Но поскольку в EA всегда есть операторы печати для проверки различных операторов, я теряю журнал.
Я думал об использовании файла, но через некоторое время он замедляется. как файл начинает становиться все больше и больше.
Итак, я хочу узнать, как я могу сделать паузу и играть в тестер стратегий, не касаясь кнопки паузы тестера стратегий.
Если есть способ, которым я помещаю свою собственную кнопку в Терминал, делаю паузу и играю с ее использованием, пожалуйста, дайте мне знать.