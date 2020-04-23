Причины, по которым Трейдер выбирает себе торговую стратегию...

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Фантазии и глупость в основе. Потом, на них накладывается наукообразная чепуха и по мере ее усложнения, трейдер чувствует себя все более профессинальным и плодит бессмысленные опросы...)) (версия).
 
Реter Konow:
Фантазии и глупость в основе. Потом, на них накладывается наукообразная чепуха и по мере ее усложнения, трейдер чувствует себя все более профессинальным и плодит бессмысленные опросы...)) (версия).

И генератор таких опросов не иссякает.

 
Торговая стратегия это как минимум дисциплина в совершении сделок.
 

Только отсюда


 
Реter Konow:
Фантазии и глупость в основе....трейдер чувствует себя все более профессинальным и плодит бессмысленные опросы...)) (версия).

Вы правы - и такая версия возможна, и Ваш опрос ( https://www.mql5.com/ru/forum/330409 ) ни чуть не умнее текущего...

Не понятна причина, по которой нужно ехидничать...

Закат программирования?
Закат программирования?
  • 2020.01.13
  • www.mql5.com
Часто встречаются заголовки статей, предсказывающих закат эры программирования. Мол, ИИ и нейросети не оставят шанса людям...
 
Serqey Nikitin:

Вы правы - и такая версия возможна, и Ваш опрос ( https://www.mql5.com/ru/forum/330409 ) ни чуть не умнее текущего...

Не понятна причина, по которой нужно ехидничать...

Радует то, что вы свой опрос также признали не умным!

 
Vitaly Muzichenko:

Радует то, что вы свой опрос также признали не умным!

Ну почему такой не далекий вывод?   Я же не говорил, что опрос Коллеги тупой?...

А этот опрос просто интересен самим подходом к  выбору стратегии...

 

С какой страницы ТС начнёт пиарить "наставничество" ? :-)

исторически у него все темы к этому сводятся...

 
опять моего варианта нет...
 
Maxim Kuznetsov:

С какой страницы ТС начнёт пиарить "наставничество" ? :-)

исторически у него все темы к этому сводятся...

Нужно подождать несколько сообщений и начнётся ... все тупые, безубыточная стратегия и тд. с прикладыванием скриншотов с тестера.

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