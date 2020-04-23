Причины, по которым Трейдер выбирает себе торговую стратегию...
Фантазии и глупость в основе. Потом, на них накладывается наукообразная чепуха и по мере ее усложнения, трейдер чувствует себя все более профессинальным и плодит бессмысленные опросы...)) (версия).
И генератор таких опросов не иссякает.
Только отсюда
Фантазии и глупость в основе....трейдер чувствует себя все более профессинальным и плодит бессмысленные опросы...)) (версия).
Вы правы - и такая версия возможна, и Ваш опрос ( https://www.mql5.com/ru/forum/330409 ) ни чуть не умнее текущего...
Не понятна причина, по которой нужно ехидничать...
- 2020.01.13
- www.mql5.com
Вы правы - и такая версия возможна, и Ваш опрос ( https://www.mql5.com/ru/forum/330409 ) ни чуть не умнее текущего...
Не понятна причина, по которой нужно ехидничать...
Радует то, что вы свой опрос также признали не умным!
Радует то, что вы свой опрос также признали не умным!
Ну почему такой не далекий вывод? Я же не говорил, что опрос Коллеги тупой?...
А этот опрос просто интересен самим подходом к выбору стратегии...
С какой страницы ТС начнёт пиарить "наставничество" ? :-)
исторически у него все темы к этому сводятся...
С какой страницы ТС начнёт пиарить "наставничество" ? :-)
исторически у него все темы к этому сводятся...
Нужно подождать несколько сообщений и начнётся ... все тупые, безубыточная стратегия и тд. с прикладыванием скриншотов с тестера.
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