Слетает порядок тикеров в обзоре рынка при запуске программы.
столкнулся с такой вот проблемой, Слетает порядок тикеров в обзоре рынка при запуске программы. Перетаскивание указателем мышкой очень муторно, пару раз сделал. Потом опять повторяется. Как сделать, чтобы они не менялись, либо удалить все тикеры в Обзоре рынка и уже вручную забить заново.
- Настройки обзора рынка!
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- Слетает последовательность котировок в Обзоре Рынка
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