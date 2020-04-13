Слетает порядок тикеров в обзоре рынка при запуске программы.

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 столкнулся с такой вот проблемой, Слетает порядок тикеров в обзоре рынка при запуске программы. Перетаскивание указателем мышкой очень муторно, пару раз сделал. Потом опять повторяется. Как сделать, чтобы они не менялись, либо удалить все тикеры в Обзоре рынка и уже вручную забить заново.
 

Попробуйте сохранять


 
Добрый день. Сохранял. Но через раз слетает.
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