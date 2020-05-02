Покупается лот по странной цене
Тестирую советника. Покупаю с помощью библиотеки CTrade методом Buy(1,NULL,0,0,0); Выставляю цену 0, значит он должен купить по цене Ask. В итоге свеча еще никуда не ушла, покупаю на открытии, а он купил фиг знает по какой невыгодной уже цене. Что может такое быть? Если я выставляю даже цену открытия в методе, он всё равно по кривой цене покупает.
Как видно на скриншоте, свеча еще никуда не ушла, а он покупает очень далеко от её открытия.
Свечи рисуются по цене bid.
Свечи рисуются по цене bid.
а, получается я смогу продать по этой цене ( открытия свечи), а покупать по совсем другой?
а, получается я смогу продать по этой цене ( открытия свечи), а покупать по совсем другой?
это дело - может так растянутся, что и депо, можно лишится
это дело - может так растянутся, что и депо, можно лишится
странно, получается такой спред большой, я думал там минимально всё, почти пункт в пункт
Добрый день.
Давно не заходил на форум.
В запросах на открытие и закрытие может присутствовать параметр, определяющий политику открытия и закрытия. Как это будет работать при открытии/закрытии позиции по рынку зависит от брокера. Ближайшая цена в стакане может оказаться нежелательной. Поэтому лучше задавать явно цену открытия/закрытия и обрабатывать ситуацию, когда позиция не проходит по какой-либо причине.
а, получается я смогу продать по этой цене ( открытия свечи), а покупать по совсем другой?
Покупаете по цене Ask продаете по цене Bid. Свечи на графике отображаются по цене Bid. Более того если открывать позицию рыночной заявкой то в результате проскальзывания можно получить позиции по цене гораздо хуже чем рассчитывали. Если нужно исполнение заявки "копейка в копейку" то используйте лимитные ордера.
Свечи на графике отображаются по цене Bid.
Если это форекс то ДА.
Если инструмент биржевой (стоки, фьючи ...) То почти всегда график строится по ластам, которые могут значительно отличаться от бидов.
Судя по цене на скриншоте автора у него явно не форекс.
странно, получается такой спред большой, я думал там минимально всё, почти пункт в пункт
в тестере есть возможность выставить любой спред
по крайней мере в 4-рке
но выставлять меньше существующего крайне не желательно
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Тестирую советника. Покупаю с помощью библиотеки CTrade методом Buy(1,NULL,0,0,0); Выставляю цену 0, значит он должен купить по цене Ask. В итоге свеча еще никуда не ушла, покупаю на открытии, а он купил фиг знает по какой невыгодной уже цене. Что может такое быть? Если я выставляю даже цену открытия в методе, он всё равно по кривой цене покупает.
Как видно на скриншоте, свеча еще никуда не ушла, а он покупает очень далеко от её открытия.