Как вывести на экран зафиксированную прибыль

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Добрый день всем!

Прилагаю код функции и фото терминала.
Нужно вывести на дисплей фактическую,зафиксированную прибыль, после переноса стоплоса в  безубыток.
Но пока функция дает полную текущую прибыль положительных сделок.
Не получается сделать правильно.

//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Версия   : Описание : Возвращает реальный профит зафиксированный          |
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Параметры:                                                                |
//| sy - наименование инструмента(""   - любой символ,NULL - текущий символ)   |
//| op - операция                             (-1   - любая позиция)           |
//| mn - MagicNumber                          (-1   - любой магик)             |
//+----------------------------------------------------------------------------+
double GetRealProfitAllOrders(string sy="", int op=-1, int mn=-1) //, datetime dt=0)
{
    int    i, k=OrdersTotal();
  real_profit1=0;
  if (sy==" ") sy=Symbol();
  for (i=0; i<k; i++) {
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) {
      if (OrderSymbol()==sy || sy=="") {
       if (mn<0 || OrderMagicNumber()==mn) {
        if (OrderType()==OP_BUY ) {          //|| OrderType()==OP_SELL) { 
         // if (op<0 || OrderType()==op) {
           // if (mn<0 || OrderMagicNumber()==mn) {
              if((OrderProfit()>0) && (OrderClosePrice()>OrderOpenPrice()))  real_profit1+=OrderProfit();
            //   if((OrderProfit()>0) && (OrderStopLoss()>OrderOpenPrice()))  real_profit1+=OrderProfit();
             // p+=OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap();
            //  p+=OrderProfit();
            }
          }
      //  }
      }
    }
  }
  return(real_profit1);
}
//+----------------------------------------------------------------------------+

forex1



forex22

 
Вы выделяете рыночные ордера а не закрытые. В этом ошибка.
 
Vladimir Tkach:
Вы выделяете рыночные ордера а не закрытые. В этом ошибка.

Вы читали задание?

Добрый день всем!

Прилагаю код функции и фото терминала.
Нужно вывести на дисплей фактическую,зафиксированную прибыль, после переноса стоплоса в  безубыток.
Но пока функция дает полную текущую прибыль положительных сделок.
Не получается сделать правильно.
 
Vitaly Muzichenko:

Вы читали задание?

Нет. 
 

уточняю:  нужно по рыночным ордерам считать фактическую прибыль после переноса стоп-лосса

и вывести на дисплей. Не нашел такой готовой функции, сам сочиняю, пока не получается.

 
Надо взять прибыль в деньгах, поделить на прибыль в пунктах, а потом умножить на дистанцию от стоплосса до цены открытия в пунктах.
 
Спасибо,тоже так думал, но сомневался, теперь попробую.
 
r1вроде получилось, иду дальше...….
 
шрифт текста как увеличить в программе для лучшей визуализации ?
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