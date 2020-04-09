Как вывести на экран зафиксированную прибыль
Вы выделяете рыночные ордера а не закрытые. В этом ошибка.
Vladimir Tkach:
Вы выделяете рыночные ордера а не закрытые. В этом ошибка.
Вы выделяете рыночные ордера а не закрытые. В этом ошибка.
Вы читали задание?
Добрый день всем! Прилагаю код функции и фото терминала. Нужно вывести на дисплей фактическую,зафиксированную прибыль, после переноса стоплоса в безубыток. Но пока функция дает полную текущую прибыль положительных сделок. Не получается сделать правильно.
Vitaly Muzichenko:Нет.
Вы читали задание?
уточняю: нужно по рыночным ордерам считать фактическую прибыль после переноса стоп-лосса
и вывести на дисплей. Не нашел такой готовой функции, сам сочиняю, пока не получается.
Надо взять прибыль в деньгах, поделить на прибыль в пунктах, а потом умножить на дистанцию от стоплосса до цены открытия в пунктах.
Спасибо,тоже так думал, но сомневался, теперь попробую.
шрифт текста как увеличить в программе для лучшей визуализации ?
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