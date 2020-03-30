Что по рублю!? У кого какие мысли?
Ожидаем пробой двух сформировавшихся уровней.
Зачем что то ждать или торговать ожидания? Они никогда не оправдываются, весь рыночный график, это бесперерывный облом ожиданий. Торгуйте, что видите.
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Зачем что то ждать или торговать ожидания? Они никогда не оправдываются, весь рыночный график, это бесперерывный облом ожиданий. Торгуйте, что видите.
вы меня озадачили. разве можно торговать без прогноза? вы же сами озвучивали прогностическую модель.
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Wizard2018, 2019.02.18 20:38
Именно так, Потому приходить на место действия нужно первым ,когда ещё никого нет. Иногда придёшь, а никого нет , так и торчишь как дурак в гордом одиночестве. Но вяло и не охотно народ подтягивается , становится немного веселее. А уж когда народ начнёт прибывать многочисленными шеренгами с песнями и речёвками, во славу светлого будущего то это воще кайф
Когда народу соберётся много и только подтягиваются не многочисленные опоздавшие, то самое время протиснутся к выходу, по ближе к
свежему воздуху. Почему? Психология такая у толпы, каждый хочет получить согласно купленному билету, а платить за продолжения
драйва не согласны. А ещё могут начать выяснять, что делать и кто виноват, морды бить друг другу. Нам это зрелище не к чему ,мы уже на
свежем воздухе, а иногда даже на другой стороне улице ,опять же в гордом одиночестве.
вы меня озадачили. разве можно торговать без прогноза? вы же сами озвучивали прогностическую модель.
Озарение видать постигло)
Ожидаем пробой двух сформировавшихся уровней. Альтернативный сценарий рост пары при пробоее уровня 81,80р за 1 $
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