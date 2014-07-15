Вопрос по разделу "Сигналы"
У меня такой вопрос: я опубликовал сигнал (бесплатный), идет мониторинг, все как надо.
Но затем меня что - то перестало устраивать, я удалил этот сигнал, поработал над своей стратегией и хочу вновь опубликовать сигнал, работающий на том же счете, но по другой стратегии.
Когда я пытаюсь опубликовать сигнал, то у мня автоматически берется предыдущая статистика. Я менял название сигнала и пароль доступа, все равно берется прошлая статистика.
Подскажите, возможно ли в моем случае, что - то сделать, чтоб статистика шла с момента опубликования сигнала?
Тут много ответов по сервису "Сигналы": FAQ по сервису Сигналы
К сожалению я, не нашел там ответа на свой вопрос.
транслируется вся история счета, хотите с нуля заводите новый счет старые счета с хрошими показателями внушают больше доверия так что за доверие инвесторов приходится платить реальным временем
Не понял, при чем здесь доверие, я хочу чтоб у меня отражалось с "чистого листа". Это ведь мой выбор, я предоставляю сигнал, хочу с малой историей, хочу с большой. Глупость какая - то мне кажется.
Почему сервис навязывает мне открытие нового счета у брокера, не понятно. Результат окажется тот же - мой сигнал будет с нуля, но я помаюсь с открытием нового счета. Делаете так чтоб клиентам (продающим сигналы) была возможность побегать к брокеру, по заполнять бумажки? Смысл то в чем? Не проще по желанию клиента обнулить?
