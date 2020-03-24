Тестер стратегий МТ5
Подскажите откуда загружаются котировки тиковые данные, от брокера или разработчика терминала?
С того сервера, к которому подключён/залогинен терминал
как то можно в этом убедиться?
ведь в МТ4 загрузка не от брокера же проходит
Подскажите откуда загружаются котировки тиковые данные, от брокера или разработчика терминала?
Как только Вы подключились к торговому серверу, график начинает отображать котировки с этого сервера.
В папке [data folder]\\bases Вы можете видеть папки с названием серверов. Например:
а в каждой папке свои собственные папки 'ticks' и 'history'
да, но я говорю по загрузку в тестере стратегий, а не реальные котировке в режиме онлайн
Тестер запускается на текущем подключении терминала. А значит - смотреть выше (#3 ).
- 2020.03.23
- www.mql5.com
Тестирование торговых стратегий на реальных тиках - статья
Если же вам необходимо полностью достоверное воссоздание истории в тестере стратегий, то воспользуйтесь режимом "Все тики на основе реальных тиков". В этом режиме тестер самостоятельно выкачивает с торгового сервера брокера записанные реальные тики и строит развитие цены именно по ним. Для участков истории без реальных тиков тестер моделирует цену так же, как и в режиме "Все тики". Таким образом, если у брокера есть вся записанная история по требуемым символам, вы можете провести тестирование подлинных исторических данных без искусственного моделирования. Правда, расплатой за такую потиковую точность будет существенное увеличение времени тестирования, как это показано в таблице с результатами сравнения трех режимов.
- www.mql5.com
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования