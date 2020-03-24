Тестер стратегий МТ5

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Подскажите откуда загружаются котировки тиковые данные, от брокера или разработчика терминала?
 
Алексей Савченков:
Подскажите откуда загружаются котировки тиковые данные, от брокера или разработчика терминала?

С того сервера, к которому подключён/залогинен терминал

 

как то можно в этом убедиться?

ведь в МТ4 загрузка не от брокера же проходит

 
Алексей Савченков:
Подскажите откуда загружаются котировки тиковые данные, от брокера или разработчика терминала?

Как только Вы подключились к торговому серверу, график начинает отображать котировки с этого сервера.

В папке [data folder]\\bases Вы можете видеть папки с названием серверов. Например:

а в каждой папке свои собственные папки 'ticks' и 'history'


 
да, но я говорю по загрузку в тестере стратегий, а не реальные котировке в режиме онлайн
 
вот это откуда загружается? от брокера? или MetaQuotes?
Файлы:
IMG_0409.jpg  6703 kb
 
Алексей Савченков:
да, но я говорю по загрузку в тестере стратегий, а не реальные котировке в режиме онлайн

Тестер запускается на текущем подключении терминала. А значит - смотреть выше ( ).

Тестер стратегий МТ5
Тестер стратегий МТ5
  • 2020.03.23
  • www.mql5.com
Подскажите откуда загружаются котировки тиковые данные, от брокера или разработчика терминала...
 
но в мт4 тоже котировки хранятся в папке с названием брокера, но они загружаются не от брокера же
 

Тестирование торговых стратегий на реальных тиках - статья 

Если же вам необходимо полностью достоверное воссоздание истории в тестере стратегий, то воспользуйтесь режимом "Все тики на основе реальных тиков". В этом режиме тестер самостоятельно выкачивает с торгового сервера брокера записанные реальные тики и строит развитие цены именно по ним. Для участков истории без реальных тиков тестер моделирует цену так же, как и в режиме "Все тики".  Таким образом, если у брокера есть вся записанная история по требуемым символам, вы можете провести тестирование подлинных исторических данных без искусственного моделирования. Правда, расплатой за такую потиковую точность будет существенное увеличение времени тестирования, как это показано в таблице с результатами сравнения трех режимов.

Тестирование торговых стратегий на реальных тиках
Тестирование торговых стратегий на реальных тиках
  • www.mql5.com
В данной статье мы покажем результаты тестирования простой торговой стратегии в 3-х режимах: "OHLC на M1" с использованием только цен Open,High, Low и Close минутных баров; затем детальное моделирование в режиме "Все тики", и самое достоверное тестирование в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков" с использованием записанных тиков из...
 
спасибо
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