Помогите исправить ошибку
Полагаю что запятая перед плюсом лишняя
Andrey Azatskiy:
Полагаю что запятая перед плюсом лишняя
Полагаю что запятая перед плюсом лишняя
да. спасибо я убрал и минус 1 ошибка
помогите
Leanid Aladzyeu:
помогите
помогите
Уберите или +(плюсы), или ,(запятые) по бокамНе должно быть вместе запятые и плюсы - что-то одно
Vitaly Muzichenko:
Уберите или +(плюсы), или ,(запятые) по бокамНе должно быть вместе запятые и плюсы - что-то одно
не помогло и запятые и плюсы и по 1 запятой и плюсу во всех вариантах +20 ошибок накидывает
Leanid Aladzyeu:
не помогло и запятые и плюсы и по 1 запятой и плюсу во всех вариантах +20 ошибок накидывает
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Изменить советник «Max330»: Изменить правила открытия / закрытия позиций. Задание написано на примере покупок. Для продаж – наоборот. Если в момент открытия текущей свечи на последней закрытой свече есть зеленая точка индикатора, то советник должен закрыть продажу (если она есть) и открыть покупку (если ее нет). Все остальные правила работы...
Leanid Aladzyeu:
не помогло и запятые и плюсы и по 1 запятой и плюсу во всех вариантах +20 ошибок накидывает
Значит не пробовали.
Vitaly Muzichenko:
Значит не пробовали.
огонь логика
Leanid Aladzyeu:
огонь логика
Ну так ошибки очевидные
В строке 2030 на вашем скрине ошибки нет, там стоят только +(плюсы) по бокам. Сделайте везде так.
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EA Pack"более 3 лет не обновлялся. посоветовали скомпилировать в новой версии . я сделал выдает ошибку. а как исправить не помню не чего . дело давно было я написал за 5 дней и забыл . Как исправить ошибка на скриншоте . Еще вопросик. я не нашел рабочую версию эксперта мq4 8.0 . есть только 7.5 , вопрос можно ли скачаную с маркета ех4 8.0 сделать mq ?