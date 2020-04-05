Помогите исправить ошибку

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Привет вам. Пришло письмо от этого сайта что мой эксперт " 

EA Pack

  "более 3 лет не обновлялся. посоветовали скомпилировать в новой версии . я сделал выдает ошибку. а как исправить не помню не чего . дело давно было я написал за 5 дней и  забыл . Как исправить ошибка  на скриншоте . Еще вопросик.  я не нашел рабочую версию эксперта мq4 8.0 . есть только 7.5 , вопрос можно ли скачаную с скринмаркета ех4 8.0 сделать mq ?
 
Полагаю что запятая перед плюсом лишняя
 
Andrey Azatskiy:
Полагаю что запятая перед плюсом лишняя

да. спасибо я убрал и минус 1 ошибка

 
Andrey Azatskiy:
Полагаю что запятая перед плюсом лишняя

нет .  в некоторых случаях минус 1.   а когда + 20 сразу когда запятую убераю . пробывал и там и ( или )  там убрать запятую

 
помогите
 
Leanid Aladzyeu:
помогите

Уберите или +(плюсы), или ,(запятые) по бокам

Не должно быть вместе запятые и плюсы - что-то одно
 
Vitaly Muzichenko:

Уберите или +(плюсы), или ,(запятые) по бокам

Не должно быть вместе запятые и плюсы - что-то одно

не помогло и запятые и плюсы и по 1 запятой и плюсу во всех вариантах +20 ошибок накидывает

 
Leanid Aladzyeu:

не помогло и запятые и плюсы и по 1 запятой и плюсу во всех вариантах +20 ошибок накидывает

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Изменить советник «Max330»: Изменить правила открытия / закрытия позиций. Задание написано на примере покупок. Для продаж – наоборот. Если в момент открытия текущей свечи на последней закрытой свече есть зеленая точка индикатора, то советник должен закрыть продажу (если она есть) и открыть покупку (если ее нет). Все остальные правила работы...
 
Leanid Aladzyeu:

не помогло и запятые и плюсы и по 1 запятой и плюсу во всех вариантах +20 ошибок накидывает

Значит не пробовали.

 
Vitaly Muzichenko:

Значит не пробовали.

огонь логика 

 
Leanid Aladzyeu:

огонь логика 

Ну так ошибки очевидные

В строке 2030 на вашем скрине ошибки нет, там стоят только +(плюсы) по бокам. Сделайте везде так.

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