Советники: Copier_Pos копировщик позиций.

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Copier_Pos копировщик позиций.:

Простой копировщик открытия-закрытия сделок.

Автор: s22aa

 

Были выявлены ошибки при копировании с разными объёмами. Если на мастер счёте в настройках стоял 1 лот, а на слав счёте не равный одному, то это вызывало сбой. Исправил.

Добавил флаг для совместный доступа по чтению со стороны нескольких программ, теперь советник работает побыстрее.

 
А как закрывать позиции? При закрытие позиций, начинают открываться позиции до бесконечности самостоятельно....
 
Понял, это скорее всего из-за счета хеджа, такие глюки...
 
Николай Тацохин #:
Понял, это скорее всего из-за счета хеджа, такие глюки...

Хорошо, что поняли.

Мы ведь как обычно делаем, читаем инструкцию только когда, что то уже сломали )))


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Aleksandr Slavskii #:

Хорошо, что поняли.

Мы ведь как обычно делаем, читаем инструкцию только когда, что то уже сломали )))



Извините, в отпуске, неделю водку пью, между делом, за графиками) А можно три графика сразу использовать?) 
 
Николай Тацохин #:
Извините, в отпуске, неделю водку пью, между делом, за графиками) А можно три графика сразу использовать?) 

Можно.

 
Приветствую! Поставил на мастер, режим мастер, значок активен. Поставил на слейв, режим слейв, значок не активен, не зависимо от типа счета, с хеджированием или неттинг. Алготрейдинг активен. Что не так? Что делать?
 
Vasily Belozerov #:
Приветствую! Поставил на мастер, режим мастер, значок активен. Поставил на слейв, режим слейв, значок не активен, не зависимо от типа счета, с хеджированием или неттинг. Алготрейдинг активен. Что не так? Что делать?

Добрый день.

Не знаю, почему у вас не работает. У меня норм. Возможно, когда запускали советник, алготрейдинг был выключен. В этом случае при запуске нужно в советнике поставить галочку .


 
Приветствую! Да, все работает. А есть такой же, но с мт4 на мт5?
 
Vasily Belozerov #:
Приветствую! Да, все работает. А есть такой же, но с мт4 на мт5?
У меня нет.
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