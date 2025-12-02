Советники: Copier_Pos копировщик позиций.
Были выявлены ошибки при копировании с разными объёмами. Если на мастер счёте в настройках стоял 1 лот, а на слав счёте не равный одному, то это вызывало сбой. Исправил.
Добавил флаг для совместный доступа по чтению со стороны нескольких программ, теперь советник работает побыстрее.
А как закрывать позиции? При закрытие позиций, начинают открываться позиции до бесконечности самостоятельно....
Понял, это скорее всего из-за счета хеджа, такие глюки...
Приветствую! Поставил на мастер, режим мастер, значок активен. Поставил на слейв, режим слейв, значок не активен, не зависимо от типа счета, с хеджированием или неттинг. Алготрейдинг активен. Что не так? Что делать?
Vasily Belozerov #:
Приветствую! Поставил на мастер, режим мастер, значок активен. Поставил на слейв, режим слейв, значок не активен, не зависимо от типа счета, с хеджированием или неттинг. Алготрейдинг активен. Что не так? Что делать?
Приветствую! Поставил на мастер, режим мастер, значок активен. Поставил на слейв, режим слейв, значок не активен, не зависимо от типа счета, с хеджированием или неттинг. Алготрейдинг активен. Что не так? Что делать?
Добрый день.
Не знаю, почему у вас не работает. У меня норм. Возможно, когда запускали советник, алготрейдинг был выключен. В этом случае при запуске нужно в советнике поставить галочку .
Приветствую! Да, все работает. А есть такой же, но с мт4 на мт5?
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Copier_Pos копировщик позиций.:
Простой копировщик открытия-закрытия сделок.
Автор: s22aa