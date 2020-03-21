Вопрос можно ли в МТ4 в вводных данных сделать свое выпадающее меню
тип переменной - перечисление (enum) - будет выпадающий список с ним
По предопределенным понятно как. А свой список не получается. bool Ans =false; тоже даст список.
extern int enum OrderType1=OP_SELL; дает ошибку
По предопределенным понятно как. А свой список не получается. bool Ans =false; тоже даст список.
extern int enum OrderType1=OP_SELL; дает ошибку
enum COMBO_BOX { one, //first two, //second }; input COMBO_BOX combo_box=one;
Забудьте extern как страшный сон.
input ENUM_TIMEFRAMES tf = PERIOD_H1; // Рабочий таймфрем
Извиняюсь за поспешность и невнимательность...)))
input ENUM_ORDER_TYPE type = OP_BUY;
Спасибо всем))) Разобрался.
Забудьте extern как страшный сон.
Извиняюсь за поспешность и невнимательность...)))
Спасибо, но в моем случае переменная типа меняется с отложенного на рыночный, поэтому extern. Можно конечно переназначить, но плодить переменные нехорошо. Ох, как иногда трудно быстро найти правильный ответ на простой ответ самому))) Еще раз спасибо всем.
И вот уж грусть, в справочнике MQL4 не нашел ENUM_ORDER_TYPE
Его там и не будет - это от mql5. Читайте
о нём в документации по mql5.
Но mql4 поддерживает это перечисление.
- www.mql5.com
Его там и не будет - это от mql5. Читайте
о нём в документации по mql5.
Но mql4 поддерживает это перечисление.
Жаль что вменяемая поддержка четверки закончилась, сразу mql5 без ООП сложно, четверка юзабительней гораздо. А есть где прочесть, что поддерживается в четверке из mql5 в одном месте?
Забудьте extern как страшный сон.
extern удобен тем что его можно модифицировать.
Иначе приходится дублировать переменные, чтобы проверить(изменить) правильность ввода.
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