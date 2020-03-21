Вопрос можно ли в МТ4 в вводных данных сделать свое выпадающее меню

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Конкретней вопрос, можно ли сделать выбор выпадающим меню типа ордера в МТ4
 
тип переменной - перечисление (enum) - будет выпадающий список с ним
 
Igor Zakharov:
тип переменной - перечисление (enum) - будет выпадающий список с ним

По предопределенным понятно как. А свой список не получается. bool Ans  =false;  тоже даст список. 

extern int enum OrderType1=OP_SELL; дает ошибку

 
Valeriy Yastremskiy:

По предопределенным понятно как. А свой список не получается. bool Ans  =false;  тоже даст список. 

extern int enum OrderType1=OP_SELL; дает ошибку

enum COMBO_BOX
{
 one, //first
 two, //second
};

input COMBO_BOX combo_box=one;
 

Забудьте extern как страшный сон.

input   ENUM_TIMEFRAMES tf          = PERIOD_H1;      //  Рабочий таймфрем

Извиняюсь за поспешность и невнимательность...)))

input ENUM_ORDER_TYPE type = OP_BUY;
 
Igor Zakharov:

Спасибо всем))) Разобрался. 

 
Alexey Viktorov:

Забудьте extern как страшный сон.

Извиняюсь за поспешность и невнимательность...)))

Спасибо, но в моем случае переменная типа меняется с отложенного на рыночный, поэтому extern. Можно конечно переназначить, но плодить переменные нехорошо. Ох, как иногда трудно быстро найти правильный ответ на простой ответ самому))) Еще раз спасибо всем. 

 

И вот уж грусть, в справочнике MQL4 не нашел ENUM_ORDER_TYPE

Справочник MQL4

 
Valeriy Yastremskiy:

И вот уж грусть, в справочнике MQL4 не нашел ENUM_ORDER_TYPE


Его там и не будет - это от mql5. Читайте о нём в документации по mql5.

Но mql4 поддерживает это перечисление.

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
  • www.mql5.com
Приказы на проведение торговых операций оформляются ордерами. Каждый ордер имеет множество свойств для чтения, информацию по ним можно получать с помощью функций Идентификатор позиции, который ставится на ордере при его исполнении. Каждый исполненный ордер порождает сделку, которая открывает новую или изменяет уже существующую позицию...
 
Artyom Trishkin:

Его там и не будет - это от mql5. Читайте о нём в документации по mql5.

Но mql4 поддерживает это перечисление.

Жаль что вменяемая поддержка четверки закончилась, сразу mql5 без ООП сложно, четверка юзабительней гораздо. А есть где прочесть, что поддерживается в четверке из mql5 в одном месте?

 
Alexey Viktorov:

Забудьте extern как страшный сон.

extern удобен тем что его можно модифицировать.
Иначе приходится дублировать переменные, чтобы проверить(изменить) правильность ввода.

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