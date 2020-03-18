Si СПОТ
Никогда такого не видел.
Это не сишка, это спот.
Планка на споте была, а на сишке не было! впервые такое вижу, на крахах всегда планка на си, а не на споте.
Из моего архива скринил тогда.
Черный понедельник на Росс рынке.
Фьючерс РТС 09.04.2018. Четыре планки подряд.
Это был дополнительный ввод санкций амерекосов на Росс олигархов, в выходной день 06.04.2018.
По информации РБК, в понедельник пятьдесят олигархов потеряли более 12 миллиардов долларов.
В каком то году, не помню уже, на фьюче по мясу на СМЕ когда помёрзли стада из за непогоды, сам встревал на лимитное движение, перекрывался опционом.
думаю доллар перешел на "ручное управление" - утром РБК писал сколько ЦБ потратил валюты на продаже
ЗЫ: писали, утром, что Райффайзен сегодня прекратил открывать долларовые вклады под предлогом, что процентная ставка ФРС очень низкая.... в общем сдерживал - сдерживал инфляцию ЦБ, но в очередной раз, что то помешало
PS: иногда на обменники эл.денег в такие моменты посматриваю, местами WMZ не стесняются уже и по 101 предлагают
думаю доллар перешел на "ручное управление" - утром РБК писал сколько ЦБ потратил валюты на продаже
ЗЫ: писали, утром, что Райффайзен сегодня прекратил открывать долларовые вклады под предлогом, что процентная ставка ФРС очень низкая.... в общем сдерживал - сдерживал инфляцию ЦБ, но в очередной раз, что то помешало
PS: иногда на обменники эл.денег в такие моменты посматриваю, местами WMZ не стесняются уже и по 101 предлагают
Вечером на си ЦБ заявился, слон в посудной лавке ))
Кстати, экспирация завтра, будьте осторожны.
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Никогда такого не видел.