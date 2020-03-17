Помогите конвертировать советник мт5 в мт4
Помогите пожалуйста конвертировать советник мт5 в мт4
Файлы:
Lift.mq5 9 kb
)) ну можно и вопросом на вопрос)) А конвертировать можно?!))
С этими настройками помогите конвертировать пожалуйста)
eKpuBu4:
С этими настройками помогите конвертировать пожалуйста)
С этими настройками помогите конвертировать пожалуйста)
Была статья по теме.
Готовые советники из Мастера MQL5 работают в MetaTrader 4
- www.mql5.com
Клиентские терминалы MetaTrader 4 и MetaTrader 5 предоставляют своим пользователям возможность легко создавать прототипы программ на языке MQL с помощью встроенного Мастера (MQL Wizard). Мастера обоих версий терминалов очень похожи, но все же имеют одно важное отличие. В Мастере MetaTrader 5 есть пункт генерации готовых советников, а в...
Я видел, только боюсь пока я пойму как это сделать вопрос перестанет быть актуальным...прошу кому не сложно и владеет навыками помогите. Я вообще то 5м пользуюсь...не большой эксперимент...
Понятно, всем спасибо...!!!)
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