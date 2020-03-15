после нажатия F1 встроенная помощь, справочник по языку MetaQuotes Language 4 и 5 (MQL4 и MQL5) не запускается
После нажатия F1 встроенная помощь, справочник по языку MetaQuotes Language 4 и 5 (MQL4 и MQL5), как написано https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/mql5_help не запускается вместо этого запускается браузер ссылкой https://www.bing.com/search?q=how+to+get+help+in+windows+10&filters=guid:%224028227-en-dia%22%20lang:%22en%22&form=S00028, подскажите как восстановить
Встроенная помощь - Справка по MetaEditor
- www.metatrader5.com
В MetaEditor встроен справочник по языку MetaQuotes Language 4 и 5 (MQL4 и MQL5), в котором дано полное описание всех его элементов и конструкций. Справка работает по контексту. Установите курсор на любой элемент языка в исходном коде и нажмите F1 — сразу же будет открыт нужный раздел документации...
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