после нажатия F1 встроенная помощь, справочник по языку MetaQuotes Language 4 и 5 (MQL4 и MQL5) не запускается

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После нажатия F1 встроенная помощь, справочник по языку MetaQuotes Language 4 и 5 (MQL4 и MQL5), как написано https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/mql5_help не запускается вместо этого запускается браузер ссылкой https://www.bing.com/search?q=how+to+get+help+in+windows+10&filters=guid:%224028227-en-dia%22%20lang:%22en%22&form=S00028, подскажите как восстановить
Встроенная помощь - Справка по MetaEditor
Встроенная помощь - Справка по MetaEditor
  • www.metatrader5.com
В MetaEditor встроен справочник по языку MetaQuotes Language 4 и 5 (MQL4 и MQL5), в котором дано полное описание всех его элементов и конструкций. Справка работает по контексту. Установите курсор на любой элемент языка в исходном коде и нажмите F1 — сразу же будет открыт нужный раздел документации...
 

Нажал, Metatrader 4 -


 

Нажал F1, и по Metatrader 5 запустилось -

 

все равно после нажатия F1 открывается браузер


 

запускается только если выбрать в меню


 
вопрос закрыт, проблема не в справке а в клавиатуре
 

папка help

Где справка по MQL 4?

Редактор не даёт справку ни по F1 нм по Ctrl+F1

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