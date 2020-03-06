Cчет Metetrader5. Как удалить счет(а)?

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Здравствуйте, как удалить демо счета в Metatrader5 ?
 

вот


 
Grigori.S.B:

вот

Да, только при этом нужно не быть подключённым к этому счёту. Сначала создать новый и на него зайти, а потом удалить не нужный.

 
Vitaly Muzichenko:

Да, только при этом нужно не быть подключённым к этому счёту. Сначала создать новый и на него зайти, а потом удалить не нужный.

Чтобы продать удалить, что нибудь не нужное, нужно с начало купить завести что нибудь не нужное. Вот так изобретают вечный двигатель.
 
Vitaly Muzichenko:

Да, только при этом нужно не быть подключённым к этому счёту. Сначала создать новый и на него зайти, а потом удалить не нужный.

У меня нет этой вкладки где её найти?

 
Grozir:
Чтобы продать удалить, что нибудь не нужное, нужно с начало купить завести что нибудь не нужное. Вот так изобретают вечный двигатель.

Всё нашел СПАСИБО!

 
Diarg:

У меня нет этой вкладки где её найти?

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