Кто подскажет как бороться с функцией ChartSetSymbolPeriod? - страница 2
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В ренко для МТ4 есть такое:
Сам не разбирался, что к чему, не было нужды.
Вот это отправка чарту событие обновление
А вот это отправка события новый тик
но у ТС проблема похоже в другом.
Как я понял, эта функция обрывает расчеты и после нее ничего не выполняется?
Т.е. во время смены символа или ТФ запускается переинициализация - вызывается OnDeInit() и т.д. Так получается?
Так точно. код закрытия скрипта если посмотрите увидите, он не выполняется полностью скорее всего.
Написано на базе советника...
Написано на базе советника...
Ну блин. в онинит или где вызывается? по условию или нет? вот это и называется заниматься телепатией))
Вызывается через кнопку на панельке через OnChartEvent()
Сначала полностью рассчитывается новый ТФ, записывается в файл истории. А потом уже запускается ChartSetSymbolPeriod. И дальше ждем результат...
и обновление пробовали в начало онинита вставлять? после смены периода вновь онинит вызывается. Кстати в онините снова с файлом истории периода манипуляций не делается?
вообщем вы уже поняли в какую сторону копать, много там можно найти возможных причин.
И такое может висеть, пока мышкой не нажать на соседний график, а потом на этот...
А само обновлять визуализацию не хочет...