Как перевести дату время в значение типа int? - страница 2
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uint
без разницы, можете и int использовать, все равно 4 байта будете отправлять и на стороне приемника 4 байта получите
Я не знаю C#, но догадываюсь, что его DateTime - это двоичные данные.
в C# за что ни возьмись, все обьекты, включая и DateTime
вот в VS2019 проверил с выводом:
код MQL чтобы узнать время в int ))
в C# за что ни возьмись, все обьекты, включая и DateTime
вот в VS2019 проверил с выводом:
код MQL чтобы узнать время в int ))
int unixTime = (int)(DateTime.UtcNow - new DateTime(1970, 1, 1)).TotalSeconds;
Спасибо дорогие друзья. Премного благодарен. Без Вашей помощи никак. Ждём Тестера. :)
Я не знаю C#, но догадываюсь, что его DateTime - это двоичные данные. Тогда я бы почитал, что оно представляет и сделал бы простую конвертацию. В mql datetime, как известно, это количество секунд с 01.01.1970. Дата файла в винде, например, это количество единиц по 100 нс с 01.01.1601. Так что я перевел единицы в секунды и вычел разницу в секундах между 1601 и 1970 годами, учтя количество високосных лет.
Да я тоже толком не разбираюсь. Так пальцем тыкаю наугад по клавиатуре. Спасибо есть друзья, которые могут вовремя помочь.
Всем Спасибо за уделённое внимание. Всего, всего, всего Вам самого,самого.