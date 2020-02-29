Куда пропала тема :"Машинное обучение" ? И где сам Максим Дмитриевский? Они куда то ушли? - страница 3
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Ничего не приходит в голову кроме анекдота про сэра Бэримора и шум на улице))
как можно сделать вид что незаметил оскарбление
— Почему дамы не обижаются на Ваши пошлости?
— А у меня слово никогда не расходится с делом.
Да, без Макса и Колдуна тема про МО умерла... Жаль, конечно...
Макс еще, может, вернется. А вот Колдун... Чую что-то с ним случилось... Э-хе-хе...
Да, без Макса и Колдуна тема про МО умерла... Жаль, конечно...
Макс еще, может, вернется. А вот Колдун... Чую что-то с ним случилось... Э-хе-хе...
Эй братцы, а как же Я???? Я же тууууут....
Вот например из последних. Инструмент СИ...
Сполерну немного. Подготавливаю портфолио которое будет доступно порядка 100 фондам и банкам России. И грош цена будет тем которые его проигнорируют, потому как, как только меня загребёт проф команда в свои ряды. Мы ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ПОРВЁМ! Сразу, сцуко, бегите с СИ коллеги, иначе МЫ заберем ваши деньги, со всем уважением!!!!!
Эй братцы, а как же Я???? Я же тууууут....
Вот например из последних. Инструмент СИ...
Сполерну немного. Подготавливаю портфолио которое будет доступно порядка 100 фондам и банкам России. И грош цена будет тем которые его проигнорируют, потому как, как только меня загребёт проф команда в свои ряды. Мы ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ПОРВЁМ! Сразу, сцуко, бегите с СИ коллеги, иначе МЫ заберем ваши деньги, со всем уважением!!!!!
ты давно показывал, и даже заспорил со мной
не интересно, по одному символу - не системно.
и аферист.
ты давно показывал, и даже заспорил со мной
не интересно, по одному символу - не системно.