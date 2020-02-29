Куда пропала тема :"Машинное обучение" ? И где сам Максим Дмитриевский? Они куда то ушли? - страница 3

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Dmitry Fedoseev:

Ничего не приходит в голову кроме анекдота про сэра Бэримора и шум на улице))

как можно сделать вид что незаметил оскарбление

 
Есть ещё анекдот про поручика Ржевского, который Д'Артаньян
 
- доктор, мой сосед говорит, что он может 150% в месяц!
- так и вы говорите.
 
Поручика Ржевского спрашивают:
— Почему дамы не обижаются на Ваши пошлости?
— А у меня слово никогда не расходится с делом.
 
Поручик Ржевский приходит в незнакомую компанию. Офицеры и
дамы сидят за столом и говорят по очереди:
- Восемнадцатый!
Все смеются.
- А двадцать первый! А! Господа! Двадцать первый-то!
Хохот стоит еще сильнее.
- А триста восьмой, господа!
И опять смех сотрясает стены.
- Что это вы делаете? - спрашивает поручик Ржевский.
- Рассказываем анекдоты. Но для экономии времени мы их
пронумеровали.
- Это интересно,- говорит поручик Ржевский.- А сто второй!
К нему подходит дама и дает пощечину.
- Мы при дамах неприличных анекдотов не рассказываем! -
пояснили ему господа офицеры.
 

Да, без Макса и Колдуна тема про МО умерла... Жаль, конечно...

Макс еще, может, вернется. А вот Колдун... Чую что-то с ним случилось... Э-хе-хе...

[Удален]  
Alexander_K2:

Да, без Макса и Колдуна тема про МО умерла... Жаль, конечно...

Макс еще, может, вернется. А вот Колдун... Чую что-то с ним случилось... Э-хе-хе...

Да и хорошо, и так с бредовыми идеями тут перебор
 

Эй братцы, а как же Я???? Я же тууууут....

Вот например из последних. Инструмент СИ...

Сполерну немного. Подготавливаю портфолио которое будет доступно порядка 100 фондам и банкам России. И грош цена будет тем  которые его проигнорируют, потому как, как только меня загребёт проф команда в свои ряды. Мы ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ПОРВЁМ! Сразу, сцуко, бегите с СИ коллеги, иначе МЫ заберем ваши деньги, со всем уважением!!!!! 

 
Mihail Marchukajtes:

Эй братцы, а как же Я???? Я же тууууут....

Вот например из последних. Инструмент СИ...

Сполерну немного. Подготавливаю портфолио которое будет доступно порядка 100 фондам и банкам России. И грош цена будет тем  которые его проигнорируют, потому как, как только меня загребёт проф команда в свои ряды. Мы ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ПОРВЁМ! Сразу, сцуко, бегите с СИ коллеги, иначе МЫ заберем ваши деньги, со всем уважением!!!!! 

ты давно показывал, и даже заспорил со мной

не интересно, по одному символу - не системно.

и аферист.

 
Fast235:

ты давно показывал, и даже заспорил со мной

не интересно, по одному символу - не системно.

Слушай, совсем запамятовал тот спор, напомни пожалуйста я посмотрю что с ним можно сделать. Спасибо!
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