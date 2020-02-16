как точно перевести и дать определение термина "price action"

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поточнее по смыслу перевод термина "price action" , "price action daily"

движение цены? динамика цены?

и каково опредление данного термина?

 
Migdal:

поточнее по смыслу перевод термина "price action" , "price action daily"

движение цены? динамика цены?

и каково опредление данного термина?

Погуглил, нашел одну стратегию, которая позиционируется опережающей. 

Термин «Price Action» означает изучение движения цены. В торговле Price Action трейдеры будут изучать историческую цену, чтобы определить , в каком направлении рынок может двигаться.

По сути, предоставляются примеры анализа свечей и выделение восходящих\нисходящих паттернов. За основу берутся случаи когда свеча закрывается с выраженной тенью, а следующая либо идет в обратном направлении, либо не переписывает экстремум предыдущей, что также рассматривается в качестве сигнала.


 
Поведение цены. Ценовые паттерны.
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