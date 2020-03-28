Сайт колбасит
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Утром все было нормально, а сейчас колбасит. На компе, на телефоне... с впн и без. Вижу есть уже тема, но не могу коммент написать. Пробую вот темой сообщить. Firefox 72, Windows 10
Баланс счета вынесли в шапку сайта
Баланс счета вынесли в шапку сайта
Заработало! Можно сносить тему
- 2020.02.11
- www.mql5.com
Попробовал в вебтерминал зайти, вроде работает:
Да, только что проверил все вкладки сайта - теперь работает.
не прошло и 20-ти лет D)))
И нафик это надо? Затаскивать всю инфу из профиля в шапку будем? Тем более, настолько персональную, которой на скриншотах лучше не иметь.
Кроме того, из-за расширения этого правого угла с инфой теперь меню сайта со стандартными шрифтами не влазит в 1440 - появляется символ "оверфлоу" (...) для доступа на форум. Очень неудобно.
Ага, баланс появился, вот только значок похож на киношную хлопушку, а не на кошелек. Долго въезжал, что здесь делает киношная хлопушка.
Ага, баланс появился, вот только значок похож на киношную хлопушку, а не на кошелек. Долго въезжал, что здесь делает киношная хлопушка.
Мне больше похоже на поддувало буржуйки :)
Ага, баланс появился, вот только значок похож на киношную хлопушку, а не на кошелек. Долго въезжал, что здесь делает киношная хлопушка.
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