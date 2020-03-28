Сайт колбасит

Новый комментарий
 
Утром все было нормально, а сейчас колбасит. На компе, на телефоне... с впн и без. Вижу есть уже тема, но не могу коммент написать. Пробую вот темой сообщить. Firefox 72, Windows 10
 
Yevhenii Levchenko:
Утром все было нормально, а сейчас колбасит. На компе, на телефоне... с впн и без. Вижу есть уже тема, но не могу коммент написать. Пробую вот темой сообщить. Firefox 72, Windows 10

Баланс счета вынесли в шапку сайта

 
Alexandr Bryzgalov:

Баланс счета вынесли в шапку сайта

не прошло и 20-ти лет D)))
 
Заработало! Можно сносить тему
 
Yevhenii Levchenko:
Заработало! Можно сносить тему
Нет:
Что с сайтом?
Что с сайтом?
  • 2020.02.11
  • www.mql5.com
Слетает таблица стилей и не отображаются картинки в Хроме. Нормально работает только через Оперу с VPN...
 
Artyom Trishkin:
Нет:

Попробовал в вебтерминал зайти, вроде работает:


 
Yevhenii Levchenko:

Попробовал в вебтерминал зайти, вроде работает:


Да, только что проверил все вкладки сайта - теперь работает.

 
Ivan Butko:
не прошло и 20-ти лет D)))

И нафик это надо? Затаскивать всю инфу из профиля в шапку будем? Тем более, настолько персональную, которой на скриншотах лучше не иметь.

Кроме того, из-за расширения этого правого угла с инфой теперь меню сайта со стандартными шрифтами не влазит в 1440 - появляется символ "оверфлоу" (...) для доступа на форум. Очень неудобно.

 

Ага, баланс появился, вот только значок похож на киношную хлопушку, а не на кошелек. Долго въезжал, что здесь делает киношная хлопушка.

 
Dmitry Fedoseev:

Ага, баланс появился, вот только значок похож на киношную хлопушку, а не на кошелек. Долго въезжал, что здесь делает киношная хлопушка.

Мне больше похоже на поддувало буржуйки :)

 
Dmitry Fedoseev:

Ага, баланс появился, вот только значок похож на киношную хлопушку, а не на кошелек. Долго въезжал, что здесь делает киношная хлопушка.

А мне так показалось, что-то типа приоткрывающегося чемодана с баксами. :)
123
Новый комментарий