Рыночные циклы
Я считаю, они есть
Я то же так считаю.
Есть ли на рынке циклы? Если все же они есть, то от чего они зависят?
Я считаю, они есть, но пруфов не будет))))
Все рынки цикличны. Постоянно растут и падают. Где то создается избыток где то недостаток. Сезонность. Политическая нестабильность. И много других факторов для цикличности.
Есть ли на рынке циклы? Если все же они есть, то от чего они зависят?
Я считаю, они есть, но пруфов не будет))))
если это и так, как это использовать на практике?
если это и так, как это использовать на практике?
Цикличности, в смысле периодичности цены - нет.
Есть цикличность в смысле возвратности цены, но это не имеет особого практического смысла (СБ тоже возвратно), хотя пересиживальщики пытаются это использовать.
Очевидно, существует дневная периодичность волатильности (дисперсия приращений)
когда цикл в фазе роста - покупаем, когда в фазе падения -продаем. осталось только найти циклы, если они существуют))
откуда такая уверенность что циклов всего 2 варианта?
не открывай сделок вечером в пятницу например. Конечно кроме случая обладания инсайдом
Очевидно, существует дневная периодичность волатильности (дисперсия приращений)
внутридневная
откуда такая уверенность что циклов всего 2 варианта?
Рынок и рыночный график - частный случай. Все намного глЫбже.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Инь_и_ян
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Есть ли на рынке циклы? Если все же они есть, то от чего они зависят?
Я считаю, они есть, но пруфов не будет))))