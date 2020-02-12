Рыночные циклы

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Есть ли на рынке циклы? Если все же они есть, то от чего они зависят?

Я считаю, они есть, но пруфов не будет))))

 
bilbo_b:


Я считаю, они есть


Я то же так считаю.

 
bilbo_b:

Есть ли на рынке циклы? Если все же они есть, то от чего они зависят?

Я считаю, они есть, но пруфов не будет))))

Все рынки цикличны. Постоянно растут и падают. Где то создается избыток где то недостаток. Сезонность. Политическая нестабильность. И много других факторов для цикличности.

 
bilbo_b:

Есть ли на рынке циклы? Если все же они есть, то от чего они зависят?

Я считаю, они есть, но пруфов не будет))))

если это и так, как это использовать на практике?
 
Igor Yeremenko:
если это и так, как это использовать на практике?
когда цикл в фазе роста - покупаем, когда в фазе падения -продаем. осталось только найти циклы, если они существуют))
 
Igor Yeremenko:
если это и так, как это использовать на практике?
не открывай сделок вечером в пятницу например. Конечно кроме случая обладания инсайдом
 

Цикличности, в смысле периодичности цены - нет.

Есть цикличность в смысле возвратности цены, но это не имеет особого практического смысла (СБ тоже возвратно), хотя пересиживальщики пытаются это использовать.

Очевидно, существует дневная периодичность волатильности (дисперсия приращений)

 
bilbo_b:
когда цикл в фазе роста - покупаем, когда в фазе падения -продаем. осталось только найти циклы, если они существуют))

откуда такая уверенность что циклов всего 2 варианта?

 
Maxim Kuznetsov:
не открывай сделок вечером в пятницу например. Конечно кроме случая обладания инсайдом
я без инсайдов могу открыть/закрыть сделки даже в выходные дни
 
Aleksey Nikolayev:

Очевидно, существует дневная периодичность волатильности (дисперсия приращений)

внутридневная

 
Igor Yeremenko:

откуда такая уверенность что циклов всего 2 варианта?


Рынок и рыночный график - частный случай. Все намного глЫбже.


https://ru.wikipedia.org/wiki/Инь_и_ян




Инь и ян — Википедия
Инь и ян — Википедия
  • ru.wikipedia.org
По словам известного российского востоковеда, доктора исторических наук Алексея Маслова, символизм инь-ян, возможно, был заимствован даосами от буддистов в I—III вв.: «их привлекала буддийская рисованная символика — и в даосизме появилась своя „мандала“: знаменитые черно-белые „рыбки“ инь и ян»[1]. В «Книге перемен» («И цзин») ян и инь служили...
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