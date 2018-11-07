После переустановки винды не могу активировать продукт

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Приветствую! Прошу помочь. После переустановки винды появилась потребность активировать библиотеку. На сайте указывает, что продукт куплен и предлагает его "Установить в терминале". При нажатии ссылки появляется окно  с кнопкой "mql4 buy protocol"?, после нажатия на "mql4 buy protocol"? больше ничего не происходит. После выбора этого значения по умолчанию при нажатии той же ссылки "Установить в терминале" вообще перестало всплывать окно и что-либо происходить. Терминал MT4 установлен.  Подскажите плиз как быть?
 
Evgeniy Popov:
Приветствую! Прошу помочь. После переустановки винды появилась потребность активировать библиотеку. На сайте указывает, что продукт куплен и предлагает его "Установить в терминале". При нажатии ссылки появляется окно  с кнопкой "mql4 buy protocol"?, после нажатия на "mql4 buy protocol"? больше ничего не происходит. После выбора этого значения по умолчанию при нажатии той же ссылки "Установить в терминале" вообще перестало всплывать окно и что-либо происходить. Терминал MT4 установлен.  Подскажите плиз как быть?

В настройках терминала, на вкладке "Сообщество" ваш логин и пароль введен? Если введен, то просто скачайте продукт через терминал.

 

Добрый день!

У меня немного другая ситуация: при обновлении нового демо-счёта не загружаются индикаторы из маркета, а те, которые уже у меня есть не устанавливаются на график. Подскажите, у кого была такая проблема и как её исправить.

Спасибо.

 
bar Vladimir:

Добрый день!

У меня немного другая ситуация: при обновлении нового демо-счёта не загружаются индикаторы из маркета, а те, которые уже у меня есть не устанавливаются на график. Подскажите, у кого была такая проблема и как её исправить.

Спасибо.

Сначала тут почитайте - 

Где можно увидеть свои покупки 

Как установить ранее купленное приложение

Как купить приложение - Маркет - магазин приложений - MetaTrader 5
Как купить приложение - Маркет - магазин приложений - MetaTrader 5
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В Маркете доступны тысячи продуктов для торговой платформы. Среди них есть торговые роботы, технические индикаторы, а также полезные утилиты. В Маркете можно не только купить, но и скачать бесплатно множество полезных торговых приложений. В Маркете представлены тысячи продуктов. Данный раздел поможет вам не потеряться во всем многообразии...
 
Vitalii Ananev:

В настройках терминала, на вкладке "Сообщество" ваш логин и пароль введен? Если введен, то просто скачайте продукт через терминал.

Пробовал, но он даже не предлагает такой вариант...


 
Evgeniy Popov:

Пробовал, но он даже не предлагает такой вариант...


Проблема решена.  Удалил  библиотеку, после чего в терминале появилась возможность установить её заново.

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