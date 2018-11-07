После переустановки винды не могу активировать продукт
- Не могу "установить" советника
- Вопросы от "чайника"
- Вылетает терминал.
Приветствую! Прошу помочь. После переустановки винды появилась потребность активировать библиотеку. На сайте указывает, что продукт куплен и предлагает его "Установить в терминале". При нажатии ссылки появляется окно с кнопкой "mql4 buy protocol"?, после нажатия на "mql4 buy protocol"? больше ничего не происходит. После выбора этого значения по умолчанию при нажатии той же ссылки "Установить в терминале" вообще перестало всплывать окно и что-либо происходить. Терминал MT4 установлен. Подскажите плиз как быть?
В настройках терминала, на вкладке "Сообщество" ваш логин и пароль введен? Если введен, то просто скачайте продукт через терминал.
Добрый день!
У меня немного другая ситуация: при обновлении нового демо-счёта не загружаются индикаторы из маркета, а те, которые уже у меня есть не устанавливаются на график. Подскажите, у кого была такая проблема и как её исправить.
Спасибо.
Добрый день!
У меня немного другая ситуация: при обновлении нового демо-счёта не загружаются индикаторы из маркета, а те, которые уже у меня есть не устанавливаются на график. Подскажите, у кого была такая проблема и как её исправить.
Спасибо.
Сначала тут почитайте -
Где можно увидеть свои покупки
- www.metatrader5.com
В настройках терминала, на вкладке "Сообщество" ваш логин и пароль введен? Если введен, то просто скачайте продукт через терминал.
Пробовал, но он даже не предлагает такой вариант...
Пробовал, но он даже не предлагает такой вариант...
Проблема решена. Удалил библиотеку, после чего в терминале появилась возможность установить её заново.
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