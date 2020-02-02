использование пользовательских индикаторов и советников
Пользовательские индикаторы, советники и скрипты запускаются только в полноценном терминале (например в терминале для настольной версии Windows). На мобильных устройствах (смартфоны, планшеты) нельзя запустить пользовательские индикаторы, советники и скрипты.
Пользовательские индикаторы, советники и скрипты запускаются только в полноценном терминале (например в терминале для настольной версии Windows). На мобильных устройствах (смартфоны, планшеты) нельзя запустить пользовательские индикаторы, советники и скрипты.
Ну с советниками понятно, а вот почему нельзя запустить индикатор - не понятно.
- ***
- Устанавливаете на этот Windows MT5
- Устанавливаете на свойiPad RD Client и подключаемся через него к своему VPS
- Наслаждаемся полноценным функционированием MT5 через iPad
- Получаем еще бонус в виде возможности работы ваших торговых роботов 24 в сутки без обрыва связи.
- ***
- Устанавливаете на этот Windows MT5
- Устанавливаете на свойiPad RD Client и подключаемся через него к своему VPS
- Наслаждаемся полноценным функционированием MT5 через iPad
- Получаем еще бонус в виде возможности работы ваших торговых роботов 24 в сутки без обрыва связи.
Это не "запустить пользовательский индикатор на iPad", это - получить доступ к платформе, работающей под Windows :)
Это не "запустить пользовательский индикатор на iPad", это - получить доступ к платформе, работающей под Windows :)
Пусть формально так.
Зато просто iPad одним нажатием на ярлык RD Клиента превращается в виндовс планшет, в котором можно запустить пользовательский индикатор. Цель достигнута.
Кстати, можно и обойтись без VPS, соединяясь с работающим домашним компьютером хотя бы через тот же TeamViewer.
- ***
- Устанавливаете на этот Windows MT5
- Устанавливаете на свойiPad RD Client и подключаемся через него к своему VPS
- Наслаждаемся полноценным функционированием MT5 через iPad
- Получаем еще бонус в виде возможности работы ваших торговых роботов 24 в сутки без обрыва связи.
Пусть формально так.
Зато просто iPad одним нажатием на ярлык RD Клиента превращается в виндовс планшет, в котором можно запустить пользовательский индикатор. Цель достигнута.
Кстати, можно и обойтись без VPS, соединяясь с работающим домашним компьютером хотя бы через тот же TeamViewer.
Спасибо. Обходной маневр позволяет достичь результата, хотя и увеличивает затраты.
Да, если Вы не собираетесь торговать или торгуете ручками. Если же планируете торговать роботом, то VPS - это необходимость.
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