использование пользовательских индикаторов и советников

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как запустить пользовательский индикатор на iPad
 
Victor Savchenko:
как запустить пользовательский индикатор на iPad
Никак
 
Victor Savchenko:
как запустить пользовательский индикатор на iPad

Пользовательские индикаторы, советники и  скрипты запускаются только в полноценном терминале (например в терминале для настольной версии Windows). На мобильных устройствах (смартфоны, планшеты) нельзя запустить пользовательские индикаторы, советники и  скрипты.

 
Vladimir Karputov:

Пользовательские индикаторы, советники и  скрипты запускаются только в полноценном терминале (например в терминале для настольной версии Windows). На мобильных устройствах (смартфоны, планшеты) нельзя запустить пользовательские индикаторы, советники и  скрипты.

Ну с советниками понятно, а вот почему нельзя запустить индикатор - не понятно.

 
Victor Savchenko:
как запустить пользовательский индикатор на iPad

  1. ***
  2. Устанавливаете на этот Windows MT5
  3. Устанавливаете на свойiPad RD Client и подключаемся через него к своему VPS
  4. Наслаждаемся полноценным функционированием MT5 через iPad
  5. Получаем еще бонус в виде возможности работы ваших торговых роботов 24 в сутки без обрыва связи.
 
Nikolai Semko:

  1. ***
  2. Устанавливаете на этот Windows MT5
  3. Устанавливаете на свойiPad RD Client и подключаемся через него к своему VPS
  4. Наслаждаемся полноценным функционированием MT5 через iPad
  5. Получаем еще бонус в виде возможности работы ваших торговых роботов 24 в сутки без обрыва связи.

Это не "запустить пользовательский индикатор на iPad", это - получить доступ к платформе, работающей под Windows :)

 
Artyom Trishkin:

Это не "запустить пользовательский индикатор на iPad", это - получить доступ к платформе, работающей под Windows :)

Пусть формально так.
Зато просто iPad одним нажатием на ярлык RD Клиента превращается в виндовс планшет, в котором можно запустить пользовательский индикатор. Цель достигнута.


Кстати, можно и обойтись без VPS, соединяясь с работающим домашним компьютером хотя бы через тот же TeamViewer.

 
Nikolai Semko:

  1. ***
  2. Устанавливаете на этот Windows MT5
  3. Устанавливаете на свойiPad RD Client и подключаемся через него к своему VPS
  4. Наслаждаемся полноценным функционированием MT5 через iPad
  5. Получаем еще бонус в виде возможности работы ваших торговых роботов 24 в сутки без обрыва связи.
Спасибо. Доходчиво и обстоятельно
 
Nikolai Semko:

Пусть формально так.
Зато просто iPad одним нажатием на ярлык RD Клиента превращается в виндовс планшет, в котором можно запустить пользовательский индикатор. Цель достигнута.


Кстати, можно и обойтись без VPS, соединяясь с работающим домашним компьютером хотя бы через тот же TeamViewer.

Спасибо. Обходной маневр позволяет достичь результата, хотя и увеличивает затраты. 
 
Victor Savchenko:
Спасибо. Обходной маневр позволяет достичь результата, хотя и увеличивает затраты. 

Да, если Вы не собираетесь торговать или торгуете ручками. Если же планируете торговать роботом, то VPS - это необходимость.

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