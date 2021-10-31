вопросы новичка по интерфейсу
1. в верхнем левом углу есть маленький прямоугольник
и на одном из терминалов отсутствует маленький треугольник чтобы скрыть вызвать . а есть ли еще какой способ вызвать эту табличку? и как она называется?
Торговля в один клик вызывается комбинацией Alt+T, либо клик правой кнопкой мыши и из меню выбрать "Торговля в один клик".
Торговля в один клик вызывается комбинацией Alt+T, либо клик правой кнопкой мыши и из меню выбрать "Торговля в один клик".
эта табличка описана в инструкции торговли в дин клик
1. there is a small rectangle in the upper left corner
and on one of the terminals there is no small triangle to hide the call. But is there any other way to call this plate? and what is it called?
здравствуйте
спасибо за отклик
я не про sell buy table
я про тот ряд цифр которые выше
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/chartconstants/charts_samples#chart_show_ohlc
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1. в верхнем левом углу есть маленький прямоугольник
и на одном из терминалов отсутствует маленький треугольник чтобы скрыть вызвать . а есть ли еще какой способ вызвать эту табличку? и как она называется?