вопросы новичка по интерфейсу

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1. в верхнем левом углу есть маленький прямоугольник

табличка слева вверху

и на одном из терминалов отсутствует маленький треугольник чтобы скрыть вызвать . а есть ли еще какой способ вызвать эту табличку? и как она называется?

 
Migdal:

1. в верхнем левом углу есть маленький прямоугольник

и на одном из терминалов отсутствует маленький треугольник чтобы скрыть вызвать . а есть ли еще какой способ вызвать эту табличку? и как она называется?

Торговля в один клик вызывается комбинацией Alt+T, либо клик правой кнопкой мыши и из меню выбрать "Торговля в один клик".

 
Если Вас интересует в принципе как торговать в этом случае, используйте кнопку New Order
 
Vitaliy Maznev:

Торговля в один клик вызывается комбинацией Alt+T, либо клик правой кнопкой мыши и из меню выбрать "Торговля в один клик".

эта табличка описана в инструкции торговли в дин клик 

 
F1
 
Migdal:

1. there is a small rectangle in the upper left corner

and on one of the terminals there is no small triangle to hide the call. But is there any other way to call this plate? and what is it called?

One Click Trading, Alt+T.
 
Migdal DRAGAN #:

эта табличка описана в инструкции торговли в дин клик 

здравствуйте

спасибо за отклик

я не про sell buy table

я про тот ряд цифр которые выше

 

Свойства графика


 
Migdal DRAGAN #:

здравствуйте

спасибо за отклик

я не про sell buy table

я про тот ряд цифр которые выше

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/chartconstants/charts_samples#chart_show_ohlc

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