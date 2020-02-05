Одновременное подключение терминала к нескольким счетам - страница 2
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Так давно уже есть мультитерминал. На 4-ке правда, но тем не менее.
Суть идеи торговать одновременно по многим счетам с одного терминала одновремено.
Имею в виду Мультитерминал от MetaQuotes. Он до сих пор доступен у некоторых (весьма крупных) ДЦ. Гуглится на раз: мультитерминал МТ4.
Тоже не раз вспоминал про эту штучку
Суть идеи торговать одновременно по многим счетам с одного терминала одновремено.
"арбитраж" называется.
всё-таки терминал - это коммерческий проект, и для пользователей он бесплатный, а источник дохода разработчика - ДЦ. а теперь, поставьте себя на место брокера, взвесьте плюсы (они вообще есть, с их точки зрения?!) и минусы... и скажите, будут ли они за это платить?
Так давно уже есть мультитерминал. На 4-ке правда, но тем не менее.
Мультитерминал может одновременно работать со счетами только одного брокера, в настройках по крайней мере выбирается только какой-то один сервер.
А у топикстартера хотелки вроде масштабнее, судя по его скрину выше.
Суть идеи торговать одновременно по многим счетам с одного терминала одновремено.
дык на здоровье, но только у одного выбранного брокера и то, если он позволит таким терминалом пользоваться
проще, запускать несколько счётов, с копий терминала .
копии - сколько вам нужно
- после из копированной папки - отправьте ярлык на рабочий стол ( terminal64.exe )
"арбитраж" называется.
всё-таки терминал - это коммерческий проект, и для пользователей он бесплатный, а источник дохода разработчика - ДЦ. а теперь, поставьте себя на место брокера, взвесьте плюсы (они вообще есть, с их точки зрения?!) и минусы... и скажите, будут ли они за это платить?
Все плюсы и минусы конечно за разработчиком, возможно можно, или сделать возможным, реализацию не встроенным программным обеспечением.