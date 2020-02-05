Одновременное подключение терминала к нескольким счетам - страница 2

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Ihor Herasko:
Так давно уже есть мультитерминал. На 4-ке правда, но тем не менее.

Суть идеи торговать одновременно по многим счетам с одного терминала одновремено.


 
Ihor Herasko:

Имею в виду Мультитерминал от MetaQuotes. Он до сих пор доступен у некоторых (весьма крупных) ДЦ. Гуглится на раз: мультитерминал МТ4.

Тоже не раз вспоминал про эту штучку

 
Yuriy Suslov:

Суть идеи торговать одновременно по многим счетам с одного терминала одновремено.

"арбитраж" называется.

всё-таки терминал - это коммерческий проект, и для пользователей он бесплатный, а источник дохода разработчика - ДЦ. а теперь, поставьте себя на место брокера, взвесьте плюсы (они вообще есть, с их точки зрения?!) и минусы... и скажите, будут ли они за это платить?

[Удален]  
Ihor Herasko:
Так давно уже есть мультитерминал. На 4-ке правда, но тем не менее.

Мультитерминал может одновременно работать со счетами только одного брокера, в настройках по крайней мере выбирается только какой-то один сервер.

А у топикстартера хотелки вроде масштабнее, судя по его скрину выше.

Yuriy Suslov:

Суть идеи торговать одновременно по многим счетам с одного терминала одновремено.

дык на здоровье, но только у одного выбранного брокера и то, если он позволит таким терминалом пользоваться


[Удален]  

проще, запускать несколько счётов, с копий терминала .

копии - сколько вам нужно

- после из копированной папки - отправьте ярлык на рабочий стол (  terminal64.exe  )

копия

копия 2

 
Igor Zakharov:

"арбитраж" называется.

всё-таки терминал - это коммерческий проект, и для пользователей он бесплатный, а источник дохода разработчика - ДЦ. а теперь, поставьте себя на место брокера, взвесьте плюсы (они вообще есть, с их точки зрения?!) и минусы... и скажите, будут ли они за это платить?

Все плюсы и минусы конечно за разработчиком, возможно можно, или сделать возможным, реализацию не встроенным программным обеспечением.

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