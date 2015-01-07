Помогите написать простой советник, будет полезен многим!

Здравствуйте уважаемые программисты! 

Напишите, пожалуйста, советник, чтобы он через N количество пройденных пунктов (настраиваемое) закрывал половину позиции, и при открытии ордера вручную он автоматически выставлял Стоп Лосс на заданном расстоянии – тоже настраиваемое. Вот и всё! НЕ надо никакого перевода в без убыток и т.п. 

Просто два настраиваемых параметра: 

1) закрытие половины ордера через заданное кол-во пунктов;

2) выставлял стоп лосс на определенном расстоянии от открытого вручную ордера. 

И еще, лучше будет если установить его на одну пару, а он мог следить и выполнять свою работу сразу на всех других открытых парах.

 
sabsan:

Мультивалютник. Могу написать вам его за 80 у.е. Или сходите во Фриланс и закажите.
 
Что то не вижу здесь арбитражных советников.Не подскажете где посмотреть ?
 
kolovrat:
Что то не вижу здесь арбитражных советников.Не подскажете где посмотреть ?
Вам уже ответили вот здесь https://www.mql5.com/ru/forum/4234/page21     Пользуйтесь поиском по сайту - его никто не отменял
sabsan:

т.е. советник сам не должен открывать позиции? только отслеживать уже открытые?
artmedia70:
Мультивалютник. Могу написать вам его за 80 у.е. Или сходите во Фриланс и закажите.
Гы... мультивалютник...)) Надо цену сразу в евро указывать.
 
Tapochun:
Гы... мультивалютник...)) Надо цену сразу в евро указывать.

А это что? "И еще, лучше будет если установить его на одну пару, а он мог следить и выполнять свою работу сразу на всех других открытых парах."

Плюс к сказанному - за меньшее даже не пукну. И не только по такому ТЗ, а в принципе. Просто ценю и себя, и свои знания со временем. А вы?

artmedia70:

А это что? "И еще, лучше будет если установить его на одну пару, а он мог следить и выполнять свою работу сразу на всех других открытых парах."

Плюс к сказанному - за меньшее даже не пукну. И не только по такому ТЗ, а в принципе. Просто ценю и себя, и свои знания со временем. А вы?

Да нет, Вы написали совершенно верно, по факту так и есть. Но по сути, вся мультивалютность заключается в указании нужных для торговли ВП, т.е. добавить доп. инпут строковый параметр и указать там нужные пары. Потом их распознать, проверить на корректность и в цикле проверять ордера/позиции без СЛ, а также прибыль по позициям. В принципе, не сложно. Но, альтруизмом сегодня, также как и Вам, страдать не хочется. Но бывает..)

А, да, знания свои тоже ценю, но... если заказ и заказчик без вые...нов то можно на досуге. 

upd. Даже можно не указывать третий параметр, а перебирать все из SymbolsTotal( true ); Вот.. уже нормальное ТЗ почти готово..)) Осталось только найти разработчика. А, еще указать под какой терминал (МТ4/МТ5).

upd2. Хм, не, нужен еще параметр либо начального объема позиции ордера, либо, например, в коммент позиции/ордера записывать информацию о том, что уже закрыто пол позиции. Блин... а не хило получается)).

upd3. На заказ (ч/з фриланс) еще не писал... но, возьмусь за 40 у.е...)))) 

upd4. Если же еще сделать советник устойчивым к ошибкам, реквотам, ручному закрытию... теперь понятно, откуда Вы взяли такую цену...))) 

 
artmedia70:

Плюс к сказанному - за меньшее даже не пукну.

Продолжайте накапливать, не пукнете так лопнете через некоторое время...

 
artmedia70:

Мультивалютник. Могу написать вам его за 80 у.е. Или сходите во Фриланс и закажите.

Плюс к сказанному - за меньшее даже не пукну. И не только по такому ТЗ, а в принципе.

во Фрилансе всё так хитро устроено -- что все участники рано или поздно пукают -- Вам-то это не знать.
 
sandex:

Продолжайте накапливать, не пукнете так лопнете через некоторое время...

Две квартиры, две машины. Ещё не лопнул... А вы работайте за еду. Удачи
12
