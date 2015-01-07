Помогите написать простой советник, будет полезен многим!
Здравствуйте уважаемые программисты!
Напишите, пожалуйста, советник, чтобы он через N количество пройденных пунктов (настраиваемое) закрывал половину позиции, и при открытии ордера вручную он автоматически выставлял Стоп Лосс на заданном расстоянии – тоже настраиваемое. Вот и всё! НЕ надо никакого перевода в без убыток и т.п.
Просто два настраиваемых параметра:
1) закрытие половины ордера через заданное кол-во пунктов;
2) выставлял стоп лосс на определенном расстоянии от открытого вручную ордера.
И еще, лучше будет если установить его на одну пару, а он мог следить и выполнять свою работу сразу на всех других открытых парах.
Что то не вижу здесь арбитражных советников.Не подскажете где посмотреть ?
- www.mql5.com
Здравствуйте уважаемые программисты!
Напишите, пожалуйста, советник, чтобы он через N количество пройденных пунктов (настраиваемое) закрывал половину позиции, и при открытии ордера вручную он автоматически выставлял Стоп Лосс на заданном расстоянии – тоже настраиваемое. Вот и всё! НЕ надо никакого перевода в без убыток и т.п.
Просто два настраиваемых параметра:
1) закрытие половины ордера через заданное кол-во пунктов;
2) выставлял стоп лосс на определенном расстоянии от открытого вручную ордера.
И еще, лучше будет если установить его на одну пару, а он мог следить и выполнять свою работу сразу на всех других открытых парах.
Гы... мультивалютник...)) Надо цену сразу в евро указывать.
А это что? "И еще, лучше будет если установить его на одну пару, а он мог следить и выполнять свою работу сразу на всех других открытых парах."
Плюс к сказанному - за меньшее даже не пукну. И не только по такому ТЗ, а в принципе. Просто ценю и себя, и свои знания со временем. А вы?
А это что? "И еще, лучше будет если установить его на одну пару, а он мог следить и выполнять свою работу сразу на всех других открытых парах."
Плюс к сказанному - за меньшее даже не пукну. И не только по такому ТЗ, а в принципе. Просто ценю и себя, и свои знания со временем. А вы?
Да нет, Вы написали совершенно верно, по факту так и есть. Но по сути, вся мультивалютность заключается в указании нужных для торговли ВП, т.е. добавить доп. инпут строковый параметр и указать там нужные пары. Потом их распознать, проверить на корректность и в цикле проверять ордера/позиции без СЛ, а также прибыль по позициям. В принципе, не сложно. Но, альтруизмом сегодня, также как и Вам, страдать не хочется. Но бывает..)
А, да, знания свои тоже ценю, но... если заказ и заказчик без вые...нов то можно на досуге.
upd. Даже можно не указывать третий параметр, а перебирать все из SymbolsTotal( true ); Вот.. уже нормальное ТЗ почти готово..)) Осталось только найти разработчика. А, еще указать под какой терминал (МТ4/МТ5).
upd2. Хм, не, нужен еще параметр либо начального объема позиции ордера, либо, например, в коммент позиции/ордера записывать информацию о том, что уже закрыто пол позиции. Блин... а не хило получается)).
upd3. На заказ (ч/з фриланс) еще не писал... но, возьмусь за 40 у.е...))))
upd4. Если же еще сделать советник устойчивым к ошибкам, реквотам, ручному закрытию... теперь понятно, откуда Вы взяли такую цену...)))
Плюс к сказанному - за меньшее даже не пукну.
Продолжайте накапливать, не пукнете так лопнете через некоторое время...
Мультивалютник. Могу написать вам его за 80 у.е. Или сходите во Фриланс и закажите.
Плюс к сказанному - за меньшее даже не пукну. И не только по такому ТЗ, а в принципе.
Продолжайте накапливать, не пукнете так лопнете через некоторое время...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Здравствуйте уважаемые программисты!
Напишите, пожалуйста, советник, чтобы он через N количество пройденных пунктов (настраиваемое) закрывал половину позиции, и при открытии ордера вручную он автоматически выставлял Стоп Лосс на заданном расстоянии – тоже настраиваемое. Вот и всё! НЕ надо никакого перевода в без убыток и т.п.
Просто два настраиваемых параметра:
1) закрытие половины ордера через заданное кол-во пунктов;
2) выставлял стоп лосс на определенном расстоянии от открытого вручную ордера.
И еще, лучше будет если установить его на одну пару, а он мог следить и выполнять свою работу сразу на всех других открытых парах.