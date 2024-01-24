Обработка результатов оптимизации советника в МТ5
Вероятно у Вас настройки в операционной системе такие, что автоматически открывают xml файлы в браузере.
Вам же нужно открыть Excel и в нём уже через меню "Открыть" работать.
Добавлено: у меня настройки операционной системы такие: открывать xml в программе Excel. И после сохранения результатов оптимизации xml файл сразу открывается в Excel. Пример:
Вероятно у Вас настройки в операционной системе такие, что автоматически открывают xml файлы в браузере.
Вам же нужно открыть Excel и в нём уже через меню "Открыть" работать.
Добавлено: у меня настройки операционной системы такие: открывать xml в программе Excel. И после сохранения результатов оптимизации xml файл сразу открывается в Excel. Пример:
Добрый день.
А как то можно сделать в автоматическом режиме внутри эксперта? Например один раз в день.
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Здравствуйте. Коллеги кто может подсказать как выгрузить в МТ5 результаты оптимизации советника в Эксель. Предлагаемый экспорт в формате .xml при открытии раскрывается в эксплорере как исходник программы.
и всё.
Что с ним делать чтобы стал экселем не знаю.
Помогите пож кто может.