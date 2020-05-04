Модераторам форума - важно - страница 2

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Peter Vorobyev:

Все описано в первом посте.
Программирование - это узкоспециальная вещь. Она интересна процентам 5-10% от всех участников форума, а может и того меньше. И распихивать эти вопросы по всем РАЗДЕЛАМ в надежде, что те кто в состоянии помочь из этих 5-10% (а их можно по пальцам пересчитать)- просто неэффективно. 

Не согласен.

Практически все участники форума, по крайней мере, имеют представления о том, что такое программирование, и среди них много достаточно сведущих в этом вопросе.

Поэтому - Виталий выше прав. В любом разделе создавай тему - программисты ее прочитают.  Лично я - обязательно прочитаю. Не скажу, что я высококлассный программист, но все же, уверен, и не полный нуль. Если вопрос будет по делу, и будет чего ответить - отвечу. Не будет чего ответить - промолчу. Не по делу - ну... возможно, отпущу шутку. Но, что прочитаю - это точно.  Думаю, и остальные участники форума будут вести себя близко.

 

Вопросы от новичков повторяются, найти ответы в нескольких темах-свалках на 100500 страниц каждая новичкам практически нереально. По логике отдельная ветка для таких вопросов должна была появиться после сокращения функций сервисдеска


PS есть дохлые темы с попытками каталогизации

https://www.mql5.com/ru/forum/132894

https://www.mql5.com/ru/forum/131853

Но походу энтузиасты все закончились

 
Alexander Puzanov:

Вопросы от новичков повторяются, найти ответы в нескольких темах-свалках на 100500 страниц каждая новичкам практически нереально. По логике отдельная ветка для таких вопросов должна была появиться после сокращения функций сервисдеска


PS есть дохлые темы с попытками каталогизации

https://www.mql5.com/ru/forum/132894

https://www.mql5.com/ru/forum/131853

Но походу энтузиасты все закончились

Есть как минимум три темы для вопросов новичков, и в них активно помогают. 
 

Через встроенную поисковую строку можно найти ответ на буквально любой вопрос.

Если все будут пользоваться, то меньше будет лишних вопросов.

h55

 
Alexander Puzanov:

Вопросы от новичков повторяются, найти ответы в нескольких темах-свалках на 100500 страниц каждая новичкам практически нереально. По логике отдельная ветка для таких вопросов должна была появиться после сокращения функций сервисдеска


PS есть дохлые темы с попытками каталогизации

https://www.mql5.com/ru/forum/132894

https://www.mql5.com/ru/forum/131853

Но походу энтузиасты все закончились

Гугл в помощь найдет все что захотите. Главное правильно вбейте в поисковик что ищете, и где, если мт4 добавьте в конце мт4.

 
Здравствуйте! Пожалуйста помогите разблокировать доступ моего мужа IGOR KIRIANEN ,он получил бан за спам до 2020.06.01 ,он просто первый раз и не знал,что нельзя злоупотреблять информацией одного типа,он извиняется и больше так делать не будет.Пожалуйста помогите, разблокируйте его,он только создал свой первый продукт(советник) и выложил его в маркет,так он от счастья начал переписку с другом,где тот делился своей продукцией а он своей(и злоупотребил,не зная этого). Прошу модератора, или помогите куда мне можно обратиться?он не может писать не разрешают блок стоит.Я уже не знаю куда можно обратиться,везде только про выплаты или программирование.Ведь блок может снять модератор.
[Удален]  
Alexander Puzanov:

Вопросы от новичков повторяются, найти ответы в нескольких темах-свалках на 100500 страниц каждая новичкам практически нереально. По логике отдельная ветка для таких вопросов должна была появиться после сокращения функций сервисдеска


PS есть дохлые темы с попытками каталогизации

https://www.mql5.com/ru/forum/132894

https://www.mql5.com/ru/forum/131853

Но походу энтузиасты все закончились

а я думаю, не нужен раздел. 

Научитесь пользоваться поиском гугл, не пользуйтесь поиском форума

https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GCEU_enRU857RU857&sxsrf=ALeKk012PFLXvVq3QQS1NUeknphXwuhhWw%3A1588493773682&ei=zX2uXvfjKOSlmwXCqIe4CQ&q=mql5.com%3A++%22%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%22&oq=mql5.com%3A++%22%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%22&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECCMQJ1DxQFjCT2D0UWgBcAB4AIABWogB1QKSAQE1mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwi3_u24oJfpAhXk0qYKHULUAZcQ4dUDCAw&uact=5

 

Наш поиск лучше: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=Вопросы%20от%20новичков%20повторяются

К тому же, почти везде есть списки похожих тем, с помощью которых можно глубоко проваливаться по вопросам.

Поиск - MQL5.community
Поиск - MQL5.community
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[Удален]  
Renat Fatkhullin:

Наш поиск лучше: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=Вопросы%20от%20новичков%20повторяются

К тому же, почти везде есть списки похожих тем, с помощью которых можно глубоко проваливаться по вопросам.

Благодаря тому, что MQL5 на голову опережает ближайших конкурентов (NinjaTrader, ZuluTrade и т.п.) в инете много где пишут про MQL. На том же forexfactory, где великолепный фундаментальный календарь, можно найти полезный код

И хотя местный лучше, гугл все-же полезнее )) 

 

Проблема с запуском платформы. Всё исчезло и предлагает заново создать счёт.

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