Модераторам форума - важно - страница 2
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Все описано в первом посте.
Программирование - это узкоспециальная вещь. Она интересна процентам 5-10% от всех участников форума, а может и того меньше. И распихивать эти вопросы по всем РАЗДЕЛАМ в надежде, что те кто в состоянии помочь из этих 5-10% (а их можно по пальцам пересчитать)- просто неэффективно.
Не согласен.
Практически все участники форума, по крайней мере, имеют представления о том, что такое программирование, и среди них много достаточно сведущих в этом вопросе.
Поэтому - Виталий выше прав. В любом разделе создавай тему - программисты ее прочитают. Лично я - обязательно прочитаю. Не скажу, что я высококлассный программист, но все же, уверен, и не полный нуль. Если вопрос будет по делу, и будет чего ответить - отвечу. Не будет чего ответить - промолчу. Не по делу - ну... возможно, отпущу шутку. Но, что прочитаю - это точно. Думаю, и остальные участники форума будут вести себя близко.
Вопросы от новичков повторяются, найти ответы в нескольких темах-свалках на 100500 страниц каждая новичкам практически нереально. По логике отдельная ветка для таких вопросов должна была появиться после сокращения функций сервисдеска
PS есть дохлые темы с попытками каталогизации
https://www.mql5.com/ru/forum/132894
https://www.mql5.com/ru/forum/131853
Но походу энтузиасты все закончились
Вопросы от новичков повторяются, найти ответы в нескольких темах-свалках на 100500 страниц каждая новичкам практически нереально. По логике отдельная ветка для таких вопросов должна была появиться после сокращения функций сервисдеска
PS есть дохлые темы с попытками каталогизации
https://www.mql5.com/ru/forum/132894
https://www.mql5.com/ru/forum/131853
Но походу энтузиасты все закончились
Через встроенную поисковую строку можно найти ответ на буквально любой вопрос.
Если все будут пользоваться, то меньше будет лишних вопросов.
Вопросы от новичков повторяются, найти ответы в нескольких темах-свалках на 100500 страниц каждая новичкам практически нереально. По логике отдельная ветка для таких вопросов должна была появиться после сокращения функций сервисдеска
PS есть дохлые темы с попытками каталогизации
https://www.mql5.com/ru/forum/132894
https://www.mql5.com/ru/forum/131853
Но походу энтузиасты все закончились
Гугл в помощь найдет все что захотите. Главное правильно вбейте в поисковик что ищете, и где, если мт4 добавьте в конце мт4.
Вопросы от новичков повторяются, найти ответы в нескольких темах-свалках на 100500 страниц каждая новичкам практически нереально. По логике отдельная ветка для таких вопросов должна была появиться после сокращения функций сервисдеска
PS есть дохлые темы с попытками каталогизации
https://www.mql5.com/ru/forum/132894
https://www.mql5.com/ru/forum/131853
Но походу энтузиасты все закончились
а я думаю, не нужен раздел.
Научитесь пользоваться поиском гугл, не пользуйтесь поиском форума
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GCEU_enRU857RU857&sxsrf=ALeKk012PFLXvVq3QQS1NUeknphXwuhhWw%3A1588493773682&ei=zX2uXvfjKOSlmwXCqIe4CQ&q=mql5.com%3A++%22%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%22&oq=mql5.com%3A++%22%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%22&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECCMQJ1DxQFjCT2D0UWgBcAB4AIABWogB1QKSAQE1mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwi3_u24oJfpAhXk0qYKHULUAZcQ4dUDCAw&uact=5
Наш поиск лучше: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=Вопросы%20от%20новичков%20повторяются
К тому же, почти везде есть списки похожих тем, с помощью которых можно глубоко проваливаться по вопросам.
Наш поиск лучше: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=Вопросы%20от%20новичков%20повторяются
К тому же, почти везде есть списки похожих тем, с помощью которых можно глубоко проваливаться по вопросам.
Благодаря тому, что MQL5 на голову опережает ближайших конкурентов (NinjaTrader, ZuluTrade и т.п.) в инете много где пишут про MQL. На том же forexfactory, где великолепный фундаментальный календарь, можно найти полезный код
И хотя местный лучше, гугл все-же полезнее ))
Проблема с запуском платформы. Всё исчезло и предлагает заново создать счёт.