Как программно запустить индикатор?

Новый комментарий
 
Здравствуйте! Как программно запустить индикатор в окне графика? Спасибо.
 
Роман:
Здравствуйте! Как программно запустить индикатор в окне графика? Спасибо.

Создаете хэндл индикатора. Добавляете по нему индикатор на график (делаю все в он инит, кроме переменной ясное дело):

int slowMovingHandle;
int OnInit() {
   if((slowMovingHandle=iMA(NULL, PERIOD_CURRENT, SlowMovingPeriod, 0, MA_Method, MA_Apply_To))==INVALID_HANDLE){
      PrintFormat("Slow moving handle troubles");
      return (INIT_FAILED);
   } 

   ResetLastError();
   if(!ChartIndicatorAdd(NULL,0,slowMovingHandle)){
      PrintFormat("Cant add slowMoving, err code: %d", GetLastError());
   }
}
это в мт5 только
 
Если найдете, как из одного индикатора установить цвет, толщину и стиль линии другого индикатора , отпишитесь)
 
Yevhenii Levchenko:
Если найдете, как из одного индикатора установить цвет, толщину и стиль линии другого индикатора , отпишитесь)
Только если это пользовательский индикатор и у него есть входные параметры цвета и толщины линии.

Я даже делал такие индикаторы и выкладывал в КодоБазу (в названии индикатора есть слово Custom).
 
Vladimir Karputov:
Только если это пользовательский индикатор и у него есть входные параметры цвета и толщины линии.

Я даже делал такие индикаторы и выкладывал в КодоБазу (в названии индикатора есть слово Custom).

Не, стандартные мувинги и зиг-заджио. С муфингами просто - можно скопировать буферы, а вот с зиг-загом муть получается.

Владимир, еще подскажите, в чем может быть причина того, что после перезапуска терминала (мт5) он не подгружает индикатор, который был на графике? Простые да, подгружает. А вот этот вот (который добавляет на график другие индикаторы) - нет.  После перекомпиляции, тоже не загружает... просто выбивает и все

 
в четвёрке через ChartApplyTemplate можно. в шаблоне, кстати, и цвета/толщины индикаторных буферов указываются (выше был вопрос).
 
Yevhenii Levchenko:

просто выбивает и все 

В таком случае нужно распечатывать ошибку.

 
Vladimir Karputov:

В таком случае нужно распечатывать ошибку.

С этим разобрался... В Deinit при удалении индикаторов удалялись все индикаторы, включая текущий. Поправил этот момент...
 
Yevhenii Levchenko:
С этим разобрался... В Deinit при удалении индикаторов удалялись все индикаторы, включая текущий. Поправил этот момент...

Женечка, спасайте, где я затупил. Пишет ошибку.

ц

 
Yevhenii Levchenko:
Если найдете, как из одного индикатора установить цвет, толщину и стиль линии другого индикатора , отпишитесь)

Вариант, когда скидывать установочный файл одним и по таймеру читать и корректировать параметры данным индикатором. Других путей не предвидится.

 
Igor Zakharov:
в четвёрке через ChartApplyTemplate можно. в шаблоне, кстати, и цвета/толщины индикаторных буферов указываются (выше был вопрос).

Где был вопрос? Скорее всего этим методом надо будет пробовать.

Новый комментарий