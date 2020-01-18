Как программно запустить индикатор?
Здравствуйте! Как программно запустить индикатор в окне графика? Спасибо.
Создаете хэндл индикатора. Добавляете по нему индикатор на график (делаю все в он инит, кроме переменной ясное дело):
int slowMovingHandle; int OnInit() { if((slowMovingHandle=iMA(NULL, PERIOD_CURRENT, SlowMovingPeriod, 0, MA_Method, MA_Apply_To))==INVALID_HANDLE){ PrintFormat("Slow moving handle troubles"); return (INIT_FAILED); } ResetLastError(); if(!ChartIndicatorAdd(NULL,0,slowMovingHandle)){ PrintFormat("Cant add slowMoving, err code: %d", GetLastError()); } }это в мт5 только
Если найдете, как из одного индикатора установить цвет, толщину и стиль линии другого индикатора , отпишитесь)
Только если это пользовательский индикатор и у него есть входные параметры цвета и толщины линии.
Не, стандартные мувинги и зиг-заджио. С муфингами просто - можно скопировать буферы, а вот с зиг-загом муть получается.
Владимир, еще подскажите, в чем может быть причина того, что после перезапуска терминала (мт5) он не подгружает индикатор, который был на графике?
Простые да, подгружает. А вот этот вот (который добавляет на график другие индикаторы) - нет. После перекомпиляции, тоже не
загружает... просто выбивает и все
просто выбивает и все
В таком случае нужно распечатывать ошибку.
В таком случае нужно распечатывать ошибку.
Если найдете, как из одного индикатора установить цвет, толщину и стиль линии другого индикатора , отпишитесь)
Вариант, когда скидывать установочный файл одним и по таймеру читать и корректировать параметры данным индикатором. Других путей не предвидится.
в четвёрке через ChartApplyTemplate можно. в шаблоне, кстати, и цвета/толщины индикаторных буферов указываются (выше был вопрос).
Где был вопрос? Скорее всего этим методом надо будет пробовать.
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