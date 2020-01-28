Можно ли OrderModify() применить несколько раз к одному ордеру?
Вот в том и проблемма что по параметрам OrderModify( ticket, price,tp,sl) я их отличить не могу и вторая модификация постоянно модифицирует! Как правильно их отличать? Ведь OrderModify() сам не может быть переменной!
тогда читайте
- docs.mql4.com
Вот в том и проблемма что по параметрам OrderModify( ticket, price,tp,sl) я их отличить не могу и вторая модификация постоянно модифицирует! Как правильно их отличать? Ведь OrderModify() сам не может быть переменной!
Ордера отличают друг от друга по тикету. Это уникальный идентификатор. Все остальное не уникальное, а, следовательно, по другим параметрам их различать нельзя, могут быть одинаковыми.
Ну а называть OrderModify() переменной - это уж перебор.
так попробуйте, в обоих случаях
OrderModify(ticket,
OrderOpenPrice(), ....
Вы же пытаетесь изменить цену рыночного ордера
К сожалению, так нельзя.
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Подскажите пожалуйста, не могу второй раз модифицировать ордер верней он модифицируется но вечно! , а надо потом третий и возможно четвёртый раз. ХЕЛП МИ ПЛИЗ
не могу различить OrderModify() друг от друга , пытался функцию написать под сигнал к модификации тоже не получилось
if(CountSell() == 0 && (Bid >= PriceX))
GetLastError();
Здесь корявая функция
int SigyPriceY()
{
int sigy = 0;
{
if(NormalizeDouble(Bid*Point,Digits)==NormalizeDouble(PriceY*Point,Digits))
sigy=1;
else
sigy=0;
}
return (sigy);
}