Советник закрывает профитные ордера с минусом - страница 2
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во всем виноваты кодеры.
а может своп? комиссия? большой спред?
В логах что?
Ну если в разделе Журнал и есть логи, то вот скрин. Не пинайте сильно, технических познаний не хватает, поэтому и спрашиваю. Своп и спред никак не могли повлиять на минусовки.
Ну если в разделе Журнал и есть логи, то вот скрин. Не пинайте сильно, технических познаний не хватает, поэтому и спрашиваю. Своп и спред никак не могли повлиять на минусовки.
нажимайте, ищите ордер и разбирайтесь
здесь Вам в слепую вряд ли чего дельного подскажут
8hnpxnka8.png
На этом скрине ордер с тикетом 5. Окрытие в Селл 108.878. Закрытие на 200 пунктов ниже. сделка существовала чуть больше чем полчаса . Как может быть минус ? Если только комиссия не сожрала столько! Тогда зачем такой брокер !?
Уважаемый автор, открой графу Комиссия и все станет ясно