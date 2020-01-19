Советник закрывает профитные ордера с минусом - страница 2

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Vladislav Andruschenko:

100%

во всем виноваты кодеры.

а может своп? комиссия? большой спред?

В логах что?

Ну если в разделе Журнал и есть логи, то вот скрин. Не пинайте сильно, технических познаний не хватает, поэтому и спрашиваю. Своп и спред никак не могли повлиять на минусовки. 

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gmqrug.png  78 kb
 
lihawer:

Ну если в разделе Журнал и есть логи, то вот скрин. Не пинайте сильно, технических познаний не хватает, поэтому и спрашиваю. Своп и спред никак не могли повлиять на минусовки. 

в тестере есть кнопка



нажимайте, ищите ордер и разбирайтесь

здесь Вам в слепую вряд ли чего дельного подскажут

 

8hnpxnka8.png

На этом скрине ордер с тикетом 5. Окрытие в Селл 108.878.  Закрытие на 200 пунктов ниже. сделка существовала чуть больше чем полчаса .  Как может быть минус  ? Если только комиссия не сожрала столько! Тогда зачем такой брокер !? 

 
Вы используете стопоосс? 
Какой спред по умолчанию для тестирования? 
 
Самое странное, что у кодера, который написал этого советника, все работает правильно в терминале этого брокера. Я уже удалил терминал вместе с данными, почистил комп от шлака, перезагрузил, скачал новый терминал, установил, подгрузил котировки...ничего не изменилось, все так же минусует. Спред в тестере выставлял текущий, стоп лосс есть по тралу 50 пунктов (4х знак). Новостей на тот момент не было, спред не расширялся.
 
А вы брокеру задавали данный вопрос?
 

Уважаемый автор, открой графу Комиссия и все станет ясно


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