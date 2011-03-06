ОПП, предварительное описание классов/функций. Как сделать? - страница 2
Как предварительно описать класс или функцию?
Или другими словами как решить вот эту задачку:
Да на самом-то деле без форвардных описаний легко обойтись. Пример:
Это не по фен-шуй однако...
Пример не скомпилируется - CClass2* внутри CClass1 не определен
Ахт, я там не туда постфикс навесил. Поправил. Исправленному истово верить.
Верю, если самоцель создать два пустых класса.
А как использовать методы Class2 из CClass1 не думал ?
Попробуй написать что-нибудь нетестовое))) - прозреешь быстро.
Сделали forward declaration - вот и гуд
Угу, как в моём случае... )))))))))))))
1. Думал, конечно. Для этого на крайняк есть приведение типов. Которое не факт что понадобится.
Вполне возможно в большинстве случаев описать все нужные классу-1 в прото-классе-2.
2. Пробовал. Например https://www.mql5.com/ru/forum/2754/page1#comment_37517
3. Я и не возражаю ;)