MQl не выводит деньги
- Не приходит код для подтверждения номера телефона
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- Сменить номер телефона в аккаунте
Здравствуйте, же 2 неделю пытаюсь вывести деньги с продаж индикаторов, но смсс подтверждением что в телегу что на моб номер не приходит, сервесдеск игнорит все мои запросы, а на епейментс возможности вывести нету, подскажите что можно сделать, можно ли сменить номер телефона от аккаунта ???
с таким логином - olhoffskyi - кто же вам выведет !
смените логин !
- www.mql5.com
с таким логином - olhoffskyi - кто же вам выведет !
смените логин !
Сейчас с любым логином выводят. olhoffskyi - проверенный пользователь(продавец).
- www.mql5.com
Сейчас с любым логином выводят. olhoffskyi - проверенный пользователь(продавец).
ну, я не знал, видно правила изменились.
ну, я не знал, видно правила изменились.
В том то и дело что правила не изменились:
После регистрации имя и фамилия Продавца становятся публично доступны в его Профиле.
В том то и дело что правила не изменились:
После регистрации имя и фамилия Продавца становятся публично доступны в его Профиле.
да, вот теперь я понимаю - почему есть успешные разработчики,
с которыми заказчику комфортно работать.
В том то и дело что правила не изменились:
После регистрации имя и фамилия Продавца становятся публично доступны в его Профиле.
Что-то я не понял, почему у olhoffskyi имя фамилия не видны? Это же только фамилия.
Что-то я не понял, почему у olhoffskyi имя фамилия не видны? Это же только фамилия.
вот оно че, михалыч !
вот оно че, михалыч !
Не понял юмора, объясните.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Aleksey Mavrin, 2020.01.06 23:19
Что-то я не понял, почему у olhoffskyi имя фамилия не видны? Это же только фамилия.
сейчас же робот проверяет.
похоже на баг с отображением фамилии и имени.
про робота откуда знаете?
у чувака есть верификация, не заметили?
у него затыка с выводом, а не с отображением его "имени и фамилии".
к тому же он мог зарегистрирован быть как компания, например "ЧП Ольховский"
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