MQl не выводит деньги

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Здравствуйте, же 2 неделю пытаюсь вывести деньги с продаж индикаторов, но смсс подтверждением что в телегу что на моб номер не приходит, сервесдеск игнорит все мои запросы, а на епейментс возможности вывести нету, подскажите что можно сделать, можно ли сменить номер телефона от аккаунта ???
 
olhoffskyi:
Здравствуйте, же 2 неделю пытаюсь вывести деньги с продаж индикаторов, но смсс подтверждением что в телегу что на моб номер не приходит, сервесдеск игнорит все мои запросы, а на епейментс возможности вывести нету, подскажите что можно сделать, можно ли сменить номер телефона от аккаунта ???

с таким логином - olhoffskyi - кто же вам выведет !

смените логин !

olhoffskyi
olhoffskyi
  • www.mql5.com
Выставил продукт Индикатор предназначен для работы на бинарных опционах. Лучше всего использовать для минутного таймфрейма и работать с экспирацией в одну минуту. Так же при помощи него вы с легкостью определите где цена развернется либо пустить тень либо...
 
Denis Sartakov:

с таким логином - olhoffskyi - кто же вам выведет !

смените логин !

Сейчас с любым логином выводят. olhoffskyi - проверенный пользователь(продавец).

olhoffskyi
olhoffskyi
  • www.mql5.com
Выставил продукт Индикатор предназначен для работы на бинарных опционах. Лучше всего использовать для минутного таймфрейма и работать с экспирацией в одну минуту. Так же при помощи него вы с легкостью определите где цена развернется либо пустить тень либо...
 
Evgeny Belyaev:

Сейчас с любым логином выводят. olhoffskyi - проверенный пользователь(продавец).

ну, я не знал, видно правила изменились.

 
Denis Sartakov:

ну, я не знал, видно правила изменились.

В том то и дело что правила не изменились:

После регистрации имя и фамилия Продавца становятся публично доступны в его Профиле.

 
Evgeny Belyaev:

В том то и дело что правила не изменились:

После регистрации имя и фамилия Продавца становятся публично доступны в его Профиле.

да, вот теперь я понимаю - почему есть успешные разработчики,

с которыми заказчику комфортно работать.

 
Evgeny Belyaev:

В том то и дело что правила не изменились:

После регистрации имя и фамилия Продавца становятся публично доступны в его Профиле.

Что-то я не понял, почему у olhoffskyi имя фамилия не видны? Это же только фамилия.

 
Aleksey Mavrin:

Что-то я не понял, почему у olhoffskyi имя фамилия не видны? Это же только фамилия.

вот оно че, михалыч !


 
Denis Sartakov:

вот оно че, михалыч !


Не понял юмора, объясните.

 

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MQl не выводит деньги

Aleksey Mavrin, 2020.01.06 23:19

Что-то я не понял, почему у olhoffskyi имя фамилия не видны? Это же только фамилия.


сейчас же робот проверяет. 

похоже на баг с отображением фамилии и имени.

 
Andrey F. Zelinsky:

про робота откуда знаете?

у чувака есть верификация, не заметили?

у него затыка с выводом, а не с отображением его "имени и фамилии".

к тому же он мог зарегистрирован быть как компания, например "ЧП Ольховский"


Вся проверка продавца сейчас автоматическая . 
По поводу чп возможно вы правы. 

Вывод и невозможность вывода отнес к проблеме отображения фамилии и предположил что это причина. 
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