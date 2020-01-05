Помогите понять парадокс. - страница 2
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И почему он после 1 тика переполняется, а после 60 тика не переполняется?
На первом тике всего то 2 принта. Что, буфер уже переполнен? Почему тогда после 60 тика, когда уже накопилось 120 принтов, в журнале начинает печатать нормально?
дополнил сообщение
там не в кол-ве, а в производительности ПК зависимость, у Вас может и 10 тиков обработает вывод, а у меня будет только по 1 тику
Получается, что мой компьютер разгоняется только к 60 тику? А до того ползёт как черепаха?)))
Получается, что мой компьютер разгоняется только к 60 тику? А до того ползёт как черепаха?)))
если истина важна, то поиском по сообщениям админа Рената "оптимизирующиеся компиляторы"
но суть одна, что разработчики пожертвовали полный вывод принтов ради того, чтобы Вы не сумели подвесить весь терминал намертво )))
Ну вот не вижу никаких принципиальных проблем для организации отображения всего лог-файла, было бы желание.
Ну вот не вижу никаких принципиальных проблем для организации отображения всего лог-файла, было бы желание.
в тестере?
если есть решение, показывайте, иногда полезная штука
Привет!
С первого НумТик до второго уходит 5 секунд там у вас (на скрине), а дальнейшие на миллисекундах все на 59-й секунде.
в тестере?
если есть решение, показывайте, иногда полезная штука
Это я про разрабов) А самому... Если dll+c# религия позволяет, то пошукай на тему: при работе в тестере, в деините запустить windowsform, параметром имя лог-файла...
нее, это не интересно, вернее я так могу, вот за 5 мин набросал вывод на WinForms в richtextbox, там около 20 строк кода, обработчики событий не стал писать, только закрытие формы обрабатываю
была надежда, что есть решение без .dll , но пока увы
запустил пару раз, вроде не вижу пропусков, да и откуда они то возьмутся, все в одном потоке выполняется
приатачил с исходником MQL5