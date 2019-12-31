Почему у меня после перезапуска MT5 у купленых мной индикаторов слетает активация

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Почему у меня после перезапуска MT5 у купленых мной индикаторов слетает активация помогите пожалуйста разобратся в чем дело 
 
Prostocar:
Почему у меня после перезапуска MT5 у купленых мной индикаторов слетает активация помогите пожалуйста разобратся в чем дело 

Приложите пожалуйста лог-файл вкладки "Журнал" терминала за несколько дней: до момента покупки и по сегодня. 

 
Vladimir Karputov:

Приложите пожалуйста лог-файл вкладки "Журнал" терминала за несколько дней: до момента покупки и по сегодня. 

лог-файл вкладки "Журнал"

Файлы:
20191230.log  254 kb
20191231.log  396 kb
metaeditor.log  11 kb
 
Prostocar:
Я купил новый компьютер установил уже 2 раза ранее на старом ПК был Виндовс 7 сейчас Виндовс 10 

Ничего не понятно. Расставьте знаки препинания. И не экономьте чернила - опишите подробно, кто, что, куда и когда.

 

на старом пк на виндовс 7 работают купленные индикаторы на на новом с виндовс 10 слетает активация после перезагрузки 

 
Prostocar:

на старом пк на виндовс 7 работают купленные индикаторы на на новом с виндовс 10 слетает активация после перезагрузки 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Почему у меня после перезапуска MT5 у купленых мной индикаторов слетает активация

Vladimir Karputov, 2019.12.31 13:40

Ничего не понятно. Расставьте знаки препинания. И не экономьте чернила - опишите подробно, кто, что, куда и когда.


 
торгую на криптобирже битфиникс через апи 
 
Vladimir Karputov:

лог файлы 

Файлы:
20191230.log  254 kb
20191231.log  399 kb
metaeditor.log  11 kb
 
Vladimir Karputov:

После покупки нового пк с ос windows 10 я успешно  активировал купленые ранее индикаторы у меня начались проблемы с куплеными мной индикаторами стала слетать активация  у купленых индикаторов после перезапуска терминала мт5 

торгую на криптобирже битфиникс через апи  
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Магазин торговых роботов для MetaTrader 5
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Официальная витрина приложений для торговли из терминала
 
Prostocar:

После покупки нового пк с ос windows 10 я успешно  активировал купленые ранее индикаторы у меня начались проблемы с куплеными мной индикаторами стала слетать активация  у купленых индикаторов после перезапуска терминала мт5 

торгую на криптобирже битфиникс чер ез апи  

я там их покупал 

 
Prostocar:

После покупки нового пк с ос windows 10 я успешно  активировал купленые ранее индикаторы у меня начались проблемы с куплеными мной индикаторами стала слетать активация  у купленых индикаторов после перезапуска терминала мт5 

торгую на криптобирже битфиникс через апи  

5 индикаторов куплено и каждый из них после перезагрузки терминала мт5 слетает

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