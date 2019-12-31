Почему у меня после перезапуска MT5 у купленых мной индикаторов слетает активация
Почему у меня после перезапуска MT5 у купленых мной индикаторов слетает активация помогите пожалуйста разобратся в чем дело
Приложите пожалуйста лог-файл вкладки "Журнал" терминала за несколько дней: до момента покупки и по сегодня.
Приложите пожалуйста лог-файл вкладки "Журнал" терминала за несколько дней: до момента покупки и по сегодня.
лог-файл вкладки "Журнал"
Я купил новый компьютер установил уже 2 раза ранее на старом ПК был Виндовс 7 сейчас Виндовс 10
Ничего не понятно. Расставьте знаки препинания. И не экономьте чернила - опишите подробно, кто, что, куда и когда.
на старом пк на виндовс 7 работают купленные индикаторы на на новом с виндовс 10 слетает активация после перезагрузки
на старом пк на виндовс 7 работают купленные индикаторы на на новом с виндовс 10 слетает активация после перезагрузки
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Почему у меня после перезапуска MT5 у купленых мной индикаторов слетает активация
Vladimir Karputov, 2019.12.31 13:40
Ничего не понятно. Расставьте знаки препинания. И не экономьте чернила - опишите подробно, кто, что, куда и когда.
лог файлы
После покупки нового пк с ос windows 10 я успешно активировал купленые ранее индикаторы у меня начались проблемы с куплеными мной индикаторами стала слетать активация у купленых индикаторов после перезапуска терминала мт5торгую на криптобирже битфиникс через апи
- www.mql5.com
После покупки нового пк с ос windows 10 я успешно активировал купленые ранее индикаторы у меня начались проблемы с куплеными мной индикаторами стала слетать активация у купленых индикаторов после перезапуска терминала мт5торгую на криптобирже битфиникс чер ез апи
я там их покупал
После покупки нового пк с ос windows 10 я успешно активировал купленые ранее индикаторы у меня начались проблемы с куплеными мной индикаторами стала слетать активация у купленых индикаторов после перезапуска терминала мт5торгую на криптобирже битфиникс через апи
5 индикаторов куплено и каждый из них после перезагрузки терминала мт5 слетает
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