Не понимаю, что сделал не так...

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Синий по ценам открытия, оранжевый серый High   и Lov.

   {

      a1_Buffer[i]=open[i];
      a2_Buffer[i+1]=high[i+1]+10*_Point;
      a3_Buffer[i+1]=low[i+1] -10*_Point;

     }


На всех таймфреймах.



Файлы:
2019_12_27_ZigZag_Kagi_3.mq5  7 kb
 
Aleksey Panfilov:

Синий по ценам открытия, оранжевый серый High   и Lov.

На всех таймфреймах.

Для open установлен ArraySetAsSeries(open,true), а для high и low нет.

 
Nikolai Semko:

Для open установлен ArraySetAsSeries(open,true), а для high и low нет.

Спасибо Николай.

Как обычно скобку забыл.  :-(    ))

 

Еще раз, благодарю.

В целом получилось, только остались глюки (нарисовано желтым как должно было быть)

И опять, не понимаю.


Файлы:
2019_12_27_ZigZag_Kagi_7.mq5  10 kb
 
Aleksey Panfilov:

Еще раз, благодарю.

В целом получилось, только остались глюки (нарисовано желтым)

И опять, не понимаю.

если строить по алгоритму желтой, то серой уже не будет

а по моему серая ходит правильнее для выработки сигнала

 
Renat Akhtyamov:

если строить по алгоритму желтой, то серой уже не будет

а по моему серая ходит правильнее для выработки сигнала

Может быть, хотелось бы просто разобраться.

Есть места где понятна причина, высота бара больше дельты. И с этим не поспоришь.

А на приведенных рисунках, вроде должна отрабатывать правильно. 

  ?

 
Aleksey Panfilov:

Может быть, хотелось бы просто разобраться.

Есть места где понятна причина, высота бара больше дельты. И с этим не поспоришь.

А на приведенных рисунках, вроде должна отрабатывать правильно. 

  ?

отвлечённо) помятуя снесённое нафик - зигзаги и подобные им линии, которые строятся on-line, в реальном времени, не являются основой для прогнозов.

Всё равно по каким признакам они строятся.

 
Aleksey Panfilov:

Может быть, хотелось бы просто разобраться.

Есть места где понятна причина, высота бара больше дельты. И с этим не поспоришь.

А на приведенных рисунках, вроде должна отрабатывать правильно. 

  ?

не видя код тяжело.

беда таких индюков типична и заключается  в том, что им не хватает анализа из настоящего в прошлое, допустим, в данном случае для красной

соответственно из прошлого в настоящее рисуем только синюю

добавляем такой анализ, имеем красоту,

но, к сожалению, уже без пользы практического применения

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