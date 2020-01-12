Не понимаю, что сделал не так...
Синий по ценам открытия, оранжевый серый High и Lov.
На всех таймфреймах.
Для open установлен ArraySetAsSeries(open,true), а для high и low нет.
Для open установлен ArraySetAsSeries(open,true), а для high и low нет.
Спасибо Николай.
Как обычно скобку забыл. :-( ))
Еще раз, благодарю.
В целом получилось, только остались глюки (нарисовано желтым как должно было быть)
И опять, не понимаю.
Еще раз, благодарю.
В целом получилось, только остались глюки (нарисовано желтым)
И опять, не понимаю.
если строить по алгоритму желтой, то серой уже не будет
а по моему серая ходит правильнее для выработки сигнала
если строить по алгоритму желтой, то серой уже не будет
а по моему серая ходит правильнее для выработки сигнала
Может быть, хотелось бы просто разобраться.
Есть места где понятна причина, высота бара больше дельты. И с этим не поспоришь.
А на приведенных рисунках, вроде должна отрабатывать правильно.
?
Может быть, хотелось бы просто разобраться.
Есть места где понятна причина, высота бара больше дельты. И с этим не поспоришь.
А на приведенных рисунках, вроде должна отрабатывать правильно.
?
отвлечённо) помятуя снесённое нафик - зигзаги и подобные им линии, которые строятся on-line, в реальном времени, не являются основой для прогнозов.
Всё равно по каким признакам они строятся.
Может быть, хотелось бы просто разобраться.
Есть места где понятна причина, высота бара больше дельты. И с этим не поспоришь.
А на приведенных рисунках, вроде должна отрабатывать правильно.
?
не видя код тяжело.
беда таких индюков типична и заключается в том, что им не хватает анализа из настоящего в прошлое, допустим, в данном случае для красной
соответственно из прошлого в настоящее рисуем только синюю
добавляем такой анализ, имеем красоту,
но, к сожалению, уже без пользы практического применения
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Синий по ценам открытия, оранжевый серый High и Lov.
На всех таймфреймах.